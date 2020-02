Sulmona: presentata la 52^ edizione della Mascherina D’Argento

Sulmona, 17 febbraio– Conferenza stampa questa mattina a Sulmona, a palazzo San Francesco, per la presentazione della cinquantaduesima edizione della Mascherina D’Argento, evento ideato e fondato la maestro Concezio Barcone purtroppo recentemente scomparso. Presenti l’assessore alla cultura del comune di Sulmona Manuela Cozzi, Ivan Antonio Giampietro Direttore Artistico della Mascherina D’Argento, Cicco Santo presidente dell’Associazione Culturale Cooperativa Sociale Fantacadabra. Molti gli appuntamenti in programma, ad iniziare dalla nuova edizione della mascherina d’argento, evento che avverrà nel teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona domenica ventitre febbraio duemilaventi, a partire dalle ore sedici.

La serata sarà presentata e condotta da Luca Di Nicola, con la presenza di Beppe Covertini special guests e Alessandro Mancini vincitore del concorso il più bello d’Italia; non mancheranno numeri di magia con la presenza del Mago Foster. L’ingresso, le iscrizioni al concorso carnascialesco saranno gratuite; cinquantadue bambini saranno i protagonisti ed i partecipanti i quali giungeranno a Sulmona da ogni città, regione, località italiane. Nel corso della manifestazione potranno compiersi offerte, per chi vorrà farlo, in favore della comunità educativa per i minori di Cansano denominata Casa Gaia, il cui codice IBAN è il seguente: IT31V053874802000000090298. Potranno iscriversi alla manifestazione i bambini d’età compresa dai tre ai dieci anni, con le iscrizioni che potranno compiersi nell’agenzia Giampietro viaggi sita in Corso Ovidio a Sulmona il cui numero di telefono è 0864/210673. L’associazione Fantacadabra quest’anno, in occasione del anniversario della nascita Gianni Rodari, imperituro uomo di cultura italiano, di cui ricorre il secolo dalla data della nascita, intende omaggiarlo portando in scena lo spettacolo dal titolo Favole al Telefono, il quale sarà portato in scena al cinema Pacifico di Sulmona nei giorni giovedì venti e mercoledì ventisei febbraio; gli orari delle rappresentazioni dello spettacolo avranno luogo alle ore nove, con replica alle undici antimeridiane. Fra i protagonisti sul palcoscenico del cinema Pacifico ci saranno Cicco Santo, Laura Tiberi, Roberto Mascioletti, con i costumi realizzati da Antonella Di Camillo, le scene curate da Cicco Santo, da un’ideazione e per la regia di Mario Fracassi, per una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo. Lo spettacolo è dedicato alla figura di Gianni Rodari ed avrà, come preciso riferimento, le opere sia di poetica sia di narrativa di Gianni Rodari, realizzando un viaggio nell’universo creativo di Gianni Rodari.

La Fantacadabra opera da venti anni nel territorio peligno e, dall’anno duemilasedici, è inserita nel progetto in Abruzzo. Per la giornata di martedì grasso è prevista una sfilata in maschera lungo Corso Ovidio a partire dalle ore quindici, la quale si concluderà in Piazza Garibaldi, nella quale saranno protagonisti i bambini. In caso di maltempo ci si trasferirà all’interno del palazzetto dello sport. La mascherina D’argento quest’anno avrà un’assenza triste, dolorosa, quella del Maestro Concezio Barcone fondatore del concorso del carnevale sulmonese, purtroppo recentemente scomparso. Il concorso della Mascherina d’Argento rappresenta una delle più importanti immortalità della vita di Concezio Barcone dedicata alla musica, la cultura, il sociale, l’amore, l’affetto verso i bambini i quali rappresentano la fondamentale continuità, il prezioso futuro.

Andrea Pantaleo