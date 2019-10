Sulmona, presentata la 3^ edizione di Muntagninjazz Winter

Sulmona, 28 ottobre-Presentata questa mattina a Sulmona, all’interno dello spazio Pingue, la terza edizione dell’evento musicale e culturale Muntagninjazz Winter che si svolgerà nei locali dello spazio Pingue dal quindici novembre 2019 al ventiquattro aprile 2020. Presenti Valter Colasantepresidente dell’associazione Muntagninjazz e Fabio Spinosaamministratore del gruppo pingue. Presenti inoltre gli amici di radio Evolution di Prastola Peligna Clelia Scalera, Jacopo Santilli, Francersca Milone.

Come sempre il cartellone degli eventi musicali spazierà in vari settori della musica quali jazz, blues, pop, etnica, swing, gospel. Gli appuntamenti caratterizzeranno la stagione invernale della città di Sulmona. Il fine, l’obiettivo primario, consta nel realizzare il jazz club,il quale non è solamente realtà della musica, ma anche d’incontro, socializzazione, degustazione, confronto, analisi. Gli orari d’ingresso di ogni appuntamento avranno luogo alle ore venti, ed ogni concerto avrà inizio alle ore ventuno e trenta. Molti come sempre saranno gli artisti i quali onoreranno la città di Sulmona ed il suo jazz club con la loro presenza. Giungeranno in città artisti illustri della fama e dello spessore di Gianni Ferreri, Chris Cain e Luca Giordano band, New Armony Big Band, Danilo Di Paolonicola, Eugenio Bennato, Rosalia De Souza, Billy Bros swing Orchestra, Antonio Farao, Nino Buonocoreed altri ancora tutti a rappresentare un cartellone di eventi, ed una parabola artistica di eminente professionalità musicale. Sia i biglietti, sia gli abbonamenti, potranno essere acquistati sul sito www.spaziopingue.it. ciao ticket, il distributore erg di Paolo Di Fonsosito in viale Giuseppe Mazzini, Pizzi libreriaMondadori in Piazza Capograssi, nei punti vendita CONAD Pingue in via Sallustio, via Venti Settembre ad Avezzano, Megalò a Chieti. Il costo degli abbonamenti prevede 280 euro per il gold il quale ha dieci concerti e dieci cene, 160 euro per il silver costituito da dieci concerti e tre cene, l’under 35 del costo di cento euro con dieci concerti ed una cena. Si ha anche la possibilità di poter acquistare il biglietto per un solo concerto ed una sola cena in programma. Allestire una stagione di musica jazz richiede impegno, passione, professionalità come hanno precisato sia Fabio Spinosa sia Valter Colasante. La stagione di musica jazz, è considerata unica, e fra le più importanti nel panorama musicale di musica jazz del centro Italia. Non giungono a Sulmona solamente residente del territorio, ma anche cittadini provenienti da altre regione italiane. Vi è anche la possibilità di poter usufruire di pacchetti per l’alloggio in città, con possibilità di poter alloggiare sia in albergo, sia in bad and breakfast. Molti sono stati come sempre gli sponsor, i quali hanno elargito il loro prezioso apporto all’allestimento della stagione musicale, quali Rotary club di Sulmona, Fabbrica Cultura, Sulmona Cinema, Fracassi Events, Rete Abruzzosol per citarne alcuni. Tre edizioni sin qui avutesi del Muntagninjazz Winter sono la lapalissiana volontà di voler proseguire un itinerario culturale, sociale, musicale, d’importanza fondamentale. La città di Sulmona si conferma protagonista anche nel coinvolgente mondo della musica jazz.

Andrea Pantaleo