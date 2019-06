Sulmona: preghiera a Maria,in tanti alla Chiesa dell’Annunziata

Sulmona, 10 giugno- Serata quella che si è vissuta a Sulmona, all’interno della chiesa della santissima Annunziata, di indubbio interesse per l’evento dal titolo preghiera a Maria, organizzato dalla diocesi di Sulmona Valva. Presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il Vescovo della diocesi Monsignor Michele Fusco, autorità militari dell’arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato. La serata ha visto la presenza di artisti di fama nazionale quali il musicista Davide Cavuti, Vanessa Gravina, Edoardo Siravo.

Nel corso del suo intervento il vescovo Michele Fusco ha ricordato che i giovani sono pilastro fondamentale della società, del futuro, ed ha auspicato la speranza che essi non debbano lasciare la loro terra d’origine per andare a cercare fortuna e lavoro altrove. La serata è stata presentata da Ennio Bellucci. Molta la partecipazione da parte del pubblico accorso in gran numero.

Nel corso della serata sono state recitare poesia di Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Ungaretti, versi di Pier Paolo Pasolini, oltre ad aver eseguito celebri composizioni musicali fra i quali composizioni di musica sacra e brani famosi di musica leggera. Molta l’emozione per questa serata la quale entra di diritto negli annali della città di Sulmona. La pentecoste è la festività cristiana nella quale lo spirito santo, discende sugli apostoli, i quali sono insieme alla Madonna. Si celebra dopo la pasqua e vede la partecipazione di molti fedeli.

Il prossimo evento è fissato per la serata di sabato ventidue giugno 2019 con la notte delle chiese aperte, altro evento organizzato dalla diocesi di Sulmona Valva, il quale vedrà nella cattedrale di San Panfilo il coro della cappella pamphiliana il quale sarà diretto dal maestro Alessandro Sabatini, una mostra allestita dall’ANFFAS di Sulmona nella chiesa della Santissima Trinità, altra mostra di sculture lignee di Carmine Bellucci nella chiesa della Santissima Annunziata, il concerto di chitarra di Pasquale Di Giannantonioche avverrà nella chiesa della Madonna del Carmine, ed infine nella chiesa di Santa Maria della Tomba ci sarà il concerto di pianoforte di Massimo Domenicano. Tutte le chiese saranno aperte contemporaneamente per l’intera manifestazione.

Andrea Pantaleo