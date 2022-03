Sulmona: “Politiche di genere e pari opportunità”,a Katia Di Marzio la delega in Giunta

Sulmona, 9 marzo– Nella Giornata internazionale dei Diritti delle Donne, celebrata nella giornata di ieri, 8 marzo 2022, il Sindaco Gianfranco Di Piero, con decreto sindacale n. 5/2022 ha attribuito la delega alle “Politiche di genere e pari opportunità”, nell’ottica di garantire, in concreto, l’uguaglianza tra gli individui che elimini ogni genere di differenza discriminante nell’accesso e nella partecipazione alla dimensione sociale, economica e politica della vita quotidiana”. La delega è stata attribuita all’Assessore Katia Di Marzio.

“Con questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Di Piero– l’Amministrazione Comunale intende manifestare particolare attenzione e sensibilità rispetto al tema della parità di genere, della promozione dei principi di uguaglianza di pari opportunità e il contrasto ad ogni forma di discriminazione. Ringrazio l’Assessore Di Marzio che ha accettato con entusiasmo questo nuovo incarico, assicurando il proprio impegno nella progettazione e organizzazione di iniziative volte a diffondere nella comunità e nelle scuole la parità dei diritti. Sono certo che saprà portare avanti questo impegno con determinazione”.

Soddisfazione ha espresso anche l’Assessore Di Marzio ” Molto si è già fatto e importanti risultati sono stati conseguiti sulla via della parità di genere e la giornata dell’otto marzo appena trascorsa è stata l’’occasione per trarre nuova forza per andare avanti con ferma determinazione per affrontare i molti problemi ancora irrisolti. Con spirito di entusiasmo e convinzione, accetto la delega conferitami e ringrazio il Sindaco per la fiducia riposta nella mia persona”.