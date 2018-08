Sulmona: politica in movimento aspettando le elezioni

Per Sbic ” La città deve prepararsi ad un cambio totale”. E già scattata in città l’attivismo di partiti e formazioni politiche che considerano ormai superata l’esperienza della Giunta Casini a Palazzo San Francesco. Riunioni si stanno susseguendo in queste ore indipendentemente da quello che accadrà entro il 31 agosto prossimo. Il Pd ha convocato un vertice allargato per martedì pomeriggio dedicato esclusivamente alla crisi a Palazzo san Francesco dove non si vede via d’uscita e che, indipendente dalle decisioni che saranno assunte, questa gestione che ha sancito il fallimento totale dell’esperienza del civismo sulmonese deve considerarsi ormai superata. Ecco il documento di Sbic

Sulmona, 25 agosto– La città deve prepararsi a un cambio totale. La prossima volta che si voterà non dovremo affidarci ad aggregazioni posticce. Invece dovremo mettere insieme la città che si muove, i singoli e i gruppi che si occupano del bene comune.Lo scrive questa sera in una nota Sbic ( Sulmona Bene in Comune)

“Noi di questo siamo sicuri – prosegue la nota- e ci candidiamo a guidare questo nuovo movimento che dovrà essere determinato e consapevole. E’ in questo ambito che abbiamo iniziato un processo di dialogo con tutte le forze in campo. Chi si affida al vecchio modo di fare politica già balbetta di accordi che ci coinvolgerebbero. Quando e se sarà, tutto questo verrà fatto alla luce del sole e non come si è sempre fatto in oscuri conciliabili.

I problemi della città sono tanti e c’è bisogno di un gruppo che sappia, voglia aggredirli. Non si può andare avanti con striminziti pseudo documenti politici di maggioranza e pettegolezzi infantili: dobbiamo muoverci con la forza e la determinazione di una città intera, la società delle imprese, quella delle professioni, il popolo dei precari, tutti i cittadini insieme per percorrere la strada del bene comune “. (h. 17,00)