Sulmona: Pingue, studenti lasciati a piedi. Il Comune faccia chiarezza

Sulmona, 13 settembre– Dopo essersi assunti la responsabilità del mancato rientro dell’istituto De Nino Morandi a Sulmona, il sindaco e la maggioranza non abbandonino ancora gli studenti e le famiglie della nostra scuola. Non è accettabile che Tua e la Provincia non si siano programmate per garantire il trasporto degli alunni dal primo giorno di scuola. La denuncia arriva dal Consigliere comunale Fabio Pingue

“Se abbiamo ancora un sindaco e un’amministrazione disposti ad interessarsi, oltre alle sfilate in costume e alle tarantelle di fine estate, anche ai disagi che soffrono i nostri ragazzi, diffidino i responsabili dell’accaduto e ruggiscano contro chi li ha lasciati a piedi e ha arrecato tanto disagio alle loro famiglie.

La scuola- sostiene Pingue– è il termometro attraverso cui si misura una società sana. Lí si sviluppa l’essenza dei rapporti sociali, familiari, culturali e sportivi. Chi rappresenta la comunità deve essere capace di difendere con le unghie e con i denti la serenità delle generazioni future. Il silenzio imbarazzante di queste ore, rischia di trasformarsi in ignavia o peggio, in accondiscendenza”.