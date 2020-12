Sulmona: Pingue (IV) su vicenda riscaldamento scuola Capograssi

Sulmona, 22 dicembre– Un episodio decisamente vergognoso quello accaduto nella scuola Capograssi e, ancora più grave, l’assenza di scuse e di un tempestivo intervento da parte del Sindaco e della Giunta.Stiamo vivendo l’anno più difficile per l’istruzione scolastica, segnato dalla chiusura forzata delle scuole ed in cui una delle priorità assolute coincide con l’esigenza di contemperare la tutela della salute con il diritto all’istruzione per le nuove generazioni della nostra città. Così in una nota stamani il Consigliere comunale Fabio Pingue (IV) sulla vicenda dell’interruzione di riscaldamento nella scuola Capograssi.

“Dopo aver ricevuto ed evidentemente speso male (come denunciato già ripetutamente in Consiglio) quasi 200.000€ di fondi per l’efficientamento energetico, questa amministrazione- spiega ancora Pingue- ha toccato il fondo, costringendo alunni ed insegnanti a dove scappare per il freddo dalle aule, peraltro nell’unica scuola che, dal terremoto del lontano 2009, è stata riconsegnata alla città solo pochi mesi fa. Lo stato confusionale di questa maggioranza si evidenzia anche dal disastro che stanno combinando sulla questione Apu.Corre l’obbligo di richiamare la Giunta e la Maggioranza non ai teatrini politici che stanno montando, ma ai problemi amministrativi di cui la città ha bisogno”. (h.11,00)