Sulmona: piano neve, il Comune si muove

Sulmona, 26 novembre– “Si avvia la prima fase del Piano Neve, la seconda riguarderà l’organizzazione interna agli uffici e consisterà nell’attivazione di personale di supporto in caso di precipitazioni nevose eccezionali. Stiamo predisponendo, in largo anticipo e in accordo con il Dirigente del 4^ Settore, un gruppo di lavoro che, in caso di emergenza, sarà pronto ad attivarsi anche per attività di turnazione. Al fine di garantire un pronto ed efficace intervento di tutti gli operatori coinvolti nel piano neve, monitoreremo i bollettini meteo regionali per verificare previsioni di maltempo che potrebbero provocare disagi alla popolazione”. E’ quanto afferma l’assessore Luigi Biagi.

E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona l’avviso teso a reperire le manifestazioni di interesse per la formazione dell’elenco delle ditte per le attività di pronto intervento nell’ambito del “Piano Neve 2019-2020”, con determinazione dirigenziale n. 1869 del 25.11.2019. Sarà possibile inviare le manifestazioni di interesse tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it, indicando nell’oggetto “Formazione dell’elenco delle ditte di pronta reperibilità per attività legate al Piano Neve 2019-2020”, entro e non oltre il 5 dicembre 2019. Eventuali manifestazioni pervenute fuori termine verranno prese in considerazione solo qualora ciò si rendesse strettamente necessario per la gestione dell’emergenza.