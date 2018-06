Sulmona, per tre giorni il festival del Saltarello

Sulmona, 16 giugno– Piazza Venti Settembre ieri sera ha visto la prima serata del Festival del Saltarello inserito nell’Ottava Edizione dell’International Folk Contest. Torna a Piazza XX Settembre l’ottima musica con celebri formazioni musicali. Questa sera invece vedrà esibirsi ( secondo programma) sempre in Piazza XX Settembre Teresa De Sioassieme all’Orchestra popolare del Saltarello. La musica ancora una volta protagonista in città

Soffermandoci alla vetusta storia del Saltarello va precisato che esso è un ballo tipico delle regioni dell’Italia centrale e parte della meridionale, particolarmente coinvolgente ed appassionante. Il Saltarello è per lo più una danza che si esegue in coppia, ma ovviamente anche in gruppo, ed è anche un tipo di danza che si compie in occasioni di riti particolari e di ricorrenze ben precise. È anche una danza tipica che si esegue per il corteggiamento sentimentale determinando particolari emozioni e coinvolgimenti. Gli strumenti musicali con i quali si esegue sono vari e fra essi vi sono il tamburello, l’organetto, la fisarmonica, la zampogna. L’uso degli strumenti è eterogeneo mutando di regione in regione. Il Saltarello nel corso della storia non è mai tramontato e, in occasione delle feste popolari, viene riproposto in tutto il Suo fascino, determinando sempre molta partecipazione da parte del pubblico. Anche Sulmona per tre giorni tornerà protagonista questa secolare danza che, ancora oggi, suscita particolare fascino, emozioni, voglia di danzare, realizzando il fondamentale legame fra presente e passato, suggellando un binomio inscindibile.

Andrea Pantaleo