Sulmona: per Ramunno i trasporti comunali da terzo mondo

Sulmona, 11 Ottobre– “Ancora una volta vengono penalizzate le periferie del comune di Sulmona e comuni limitrofi. Questa mattina al verificarsi dell’ennesimo guasto dei mezzi di trasporto comunali si è ben pensato di cancellare senza preavviso per l’utenza alcune corse della linea D che attraversa le frazioni a sud di Sulmona. Non è la prima volta che accade ma cosa ancora più grave è che appena vengono a mancare degli autobus per guasti si sopprimono sempre corse che servono le frazioni cittadine e che sono quelle più distanti dal centro città con un’utenza di persone anziane e bambini che non hanno alternativa per viaggiare”.Lo scrive oggi in una nota il Consigliere Comunale Andrea Ramunno

“Come consigliere- spiega ancora Ramunno– ho avviato le verifiche del caso ed è evidente che il tutto è riconducibile all’obsolescenza ed una cattiva gestione del parco mezzi che costringe spesso gli autisti a fare miracoli per garantire il servizio esponendoli anche a rischi per la loro incolumità.

Sta diventando quasi abitudine cancellare corse. Invito l’assessore con delega ai trasporti a velocizzare l’iter di acquisto dei nuovi autobus visti i fondi recuperati dall’allora assessore Alessandra Vella per l’acquisto di due autobus a metano e il contributo regionale che ammonta a più di un milione di euro seguito sempre dall’assessore Vella insieme alla Regione Abruzzo che di recente ha visto il completamento dell’accordo con l’assessore Angelone. L’inverno è alle porte e i cittadini sono stufi di vivere continui disservizi, per i quali si potrebbero prospettare anche reati di interruzione di pubblico servizio.(h. 19,30)