Sulmona: per la Capograssi disponibili nuove risorse

Sulmona, 14 giugno- In arrivo al Comune di Sulmona il contributo concesso dall’USRC, nell’ambito del “Piano Scuole Abruzzo, il futuro in sicurezza”,di 87.652 euro, su un totale di fabbisogno pari a 107.360 euro, destinato alla sistemazione provvisoria degli alunni della scuola media Capograssi, durante l’esecuzione dei lavori nell’edificio di via Dalmazia. “Grazie ad una continua e collaborativa relazione con gli uffici di Fossa siamo riusciti ad ottenere per tempo questo contributo, così da poter consentire a studenti e insegnanti un rientro a scuola più sereno il prossimo settembre. Un buon risultato che siamo riusciti a portare a casa grazie ad un lavoro di squadra tra uffici, Giunta e Usrc, nelle scorse settimane, che ringrazio per la grande professionalità e impegno nel cercare soluzioni compatibili con le normative vigenti per sostenere il complesso processo di miglioramento sismico delle nostre scuole”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini. (h. 13,00)