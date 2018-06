Sulmona: per il De Nino Morandi si lavora per il nuovo anno scolastico

Sulmona, 13 giugno- Assemblea pubblica all’interno del Centro Pastorale Diocesano, organizzata dal Comitato De Nino Morandi, trasferito ormai da tempo a Pratola Peligna. La vicenda oltre ad avere visto un significativo e preoccupante calo di studenti iscritti, realtà che minaccia seriamente la stessa sopravvivenza ed il futuro dell’istituto scolastico, vede anche le attività sulmonesi operanti vicino la sede storica dell’istituto versare in una crisi economica la quale ormai imperversa da molto tempo, causa l’assenza di studenti e il consequenziale moltiplicatore di reddito.

Presenti all’incontro pubblico i professori Franco D’Amicomembro del Comitato de Nino Morandi, Pietro Di Paolo, il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, Biagio Conteil quale in passato è stato studente dell’istituto De Nino Morandi, Monsignor Michele FuscoVescovo della Diocesi di Sulmona Valva, la Dottoressa Aura Scarsella Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, i Consiglieri provinciali Mauro Tirabassi e Fabio Ranallii Consiglieri del Comune di Sulmona Elisabetta Bianchie Roberta Salvati, docenti, cittadini, accomunati tutti sia dal desiderio di non voler mancare, sia dalla speranza che l’Istituto torni a Sulmona. Molti i temi affrontati fra i quali ovviamente il desiderio, la speranza, che l’Istituto torni a Sulmona o nella sua sede storica, o in alternativa in altra sede Sulmonese. Nel corso dell’assemblea si è dichiarata l’intenzione a che l’istituto per l’anno scolastico 2018 – 2019 torni finalmente e definitivamente nella città di Sulmona. L’istituto De Nino Morandi rappresenta in maniera considerevole la storia della nostra città (h. 14,00)

Andrea Pantaleo