Sulmona: per gli attraversamenti sulla SS 17 la Provincia di muove. Finalmente !!

Sulmona,19 giugno-Approvata in consiglio provinciale una mozione urgente presentata dal consigliere Mauro Tirabassi riguardante la messa in sicurezza degli attraversamenti di Via Cappuccini e Via Montesanto con la ss.17 nel territorio del comune di Sulmona.Gli incidenti che si sono verificati in queste ultime ore ripropongono la necessità di porre in essere tutte quelle opere necessarie al fine di garantire maggiore sicurezza ai pedoni, ai ciclisti e agli automobilisti negli incroci in questione. Per denunciare la pericolosità di quegli incroci, in particolare di quello di via Cappuccini,

qualche hanno fa è stata promossa anche una raccolta firme facendo seguito a un incidente che coinvolse un tir che si schiantò contro un edificio. Tanti, troppi incidenti che impongono un immediato impegno da parte degli enti preposti ad interventi immediati.”Con questa finalità la mozione impegna il presidente e l’amministrazione provinciale a convocare in tempi rapidissimi un apposito tavolo tecnico con ANAS e con il Comune di Sulmona per una condivisione degli interventi da realizzare”. (h. 17,45)