Sulmona: per gli allagamenti alla Stazione sale la protesta dei residenti

Sulmona,24 agosto-“Purtroppo ancora una volta, nonostante le passate denunce sullo stato dell’arte di Piazzale della Stazione, assistiamo ad un nuovo allagamento. La misura è colma- si legge in una nota del Comitato Stazione ferroviaria– poichè un’area che dovrebbe essere curata e attenzionata, per via della presenza del polo ferroviario e per la frequentazione quotidiana di molti pendolari e viaggiatori, viene sistematicamente trascurata sia nella manutenzione ordinaria del verde quanto nella straordinaria sistemazione del piano stradale dei piazzali e degli scoli delle acque piovane. E’ impensabile che di fronte all’ennesima pioggia il Piazzale diventi una piscina olimpionica.

Il nostro Comitato da anni lancia appelli rispetto a tale problematica ma purtroppo questi cadono nel vuoto data la situazione che è sotto gli occhi di tutti. I lavori di restyling che RFI sta portando avanti in questi mesi sulla nostra stazione, tanto sulle banchine interne sia sull’edificio esterno, potrebbero non essere massimizzati a causa dell’ aspetto non proprio decoroso degli spazi esterni di competenza comunale. Chi di dovere agisca poichè i viaggiatori e le attività commerciali della zona ne hanno abbastanza di tali disservizi.