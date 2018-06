Sulmona per due giorni capitale di atletica leggera

Sulmona,20 giugno– Sarà ancora lo sport il veicolo straordinario di promozione dell’immagine della nostra città. Per il fine settimane Sulmona sarà ancora una volta la “ Capitale dell’atletica” un evento di strordinarie proporzioni che richiamerà nella nostra città oltre 600 giovani in rappresentanza di ben 24 società sportive e provenienti da tutta Italia per partecipare alla finale nazionale “A” Bronzo che si svolgerà nel complesso sportivo “ N. Serafini”

Oltre ovviamente a tante altre persone ( accompagnatori, insegnanti,parenti). La manifestazione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente regionale del Coni prof. Enzo Imbastaro, dalla delegata regionale della Fidal prof.ssa Concetta Balsorio, dal delegato Provinciale del Coni Luciano Perazza, dal Vice sindaco della città Nicola Angelucci e dalGino Carrozza per l’Atletica Serafini.

Testimonial d’eccezione Gaia Sabatini E’ stato proprio Angelucci a sottolianneare il signficato della manifestaazione che “rappresenta una nuova grande opportunità per la nostra città che anche in questa circostanza saprà dimostrare la sua grande generosità e ospitalità nei riguardi dei tanti atleti che si confronteranno sul campo ma soprattutto queste giornate,sono certo, saranno anche l’occasione migliore per far conoscere le bellezze ed i tesori della nostra strordinaria città “

” Sono venti anni che la Federazione Italiana di Atletica legge- ha spiegato il prof. Luigi (Gino) Carrozza- ci sceglie per affidarci eventi di grande importanza. Sulla nostra pista sono passati campioni di tutte le età:il meglio dell’atletismo italiano e mondiale.Molti di questi atleti famosi,arrivati a Sulmona hanno stabilito primati e tempi di grande spessore. Nel 2018 possiamo dire di essere ancora grati alla Fidal per averci dato ancora l’opportunità di organizzare una gara di nuova istituzione chiamata chiamata Finale A Bronzo” . Si parte quindi sabato prossimo 23 giugno alle ore 15,30

M.T.L.