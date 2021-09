Sulmona per due giorni capitale di Atletica leggera allievi

Definite dalla Federazione le 21 squadre che sabato e domenica scenderanno in pista a Sulmona negli impianti dell’Incoronata

Sulmona, 21 settembre-Tutto è pronto per lo svolgimento dei Campionati Italiani di società allievi.L’attesa per una manifestazione così importante èdovuta al fatto che l’evento, affidato dalla Federazione all’Amatori Serafini, quest’anno oltre ad essere l’unico in programma in Abruzzo è anche organizzato su un impianto rigenerato grazie alla sensibilitàdell’Amministrazione comunale.

Questa manifestazione, come si è detto in altre circostanze, non ha solo un aspetto sportivo ma questa volta ha anche un significato turistico in quanto le numerose squadre che sono già arrivate a Sulmona avranno, da parte dell’organizzazione, una serie di documentazione cartacea che serve a pubblicizzare Sulmona e il suo territorio.

Va segnalato il fatto che la Federazione ha definito lesquadre che sabato e domenica scenderanno in pista cercando di ottenere risultati di ottimo valore. Quindi le 21 squadre presenti a questo campionato sono:

per le categorie maschile: Atletica Imola,Atletica Bari, Enterprise Benevento, Atletica Cisternino, Avis Macerata, Kronos Roma, Stamura Ancona, Gransasso Teramo, U.S. Foggia, Sport Race Roma, Unione Atletica Abruzzo, Atletica Acquaviva.

Per quelle femminili invece: Atletica Lugo, Atletica Marche, Avis Macerata, Atletica Locorotondo, Cus Perugia, Atl. Roma , ASD Nissolino Latina, Asd atletic Bari, Stamura Ancona.