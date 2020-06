Sulmona: per carcere di Sulmona Salvati (Lega) ha interessato Salvini e D’Eramo

Sulmona, 9 giugno.“Ho approfittato della visita del segretario nazionale della Lega Matteo Salvini a L’Aquila per sottoporre il problema del penitenziario di Sulmona sull’orlo del precipizio: carenza di personale, turni massacranti e congedi ordinari prima concessi e poi revocati” dichiara in una nota la consigliera della Lega Roberta Salvati “con il segretario regionale on. Luigi D’Eramo abbiamo convenuto di raccogliere l’invito da parte del cartello sindacale unitario a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà venerdi 12 giugno per presentare successivamente un’interrogazione al ministro Bonafede” conclude la Salvati.