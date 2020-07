Sulmona pedonalizzazione: per Sbic  buona la decisione ma si puo’ fare di piu’

Sulmona, 13 luglio Noi di SBIC abbiamo sempre lavorato per un’idea di centro storico che tenesse insieme la bellezza, la vivibilità, che fosse luogo di residenza e e non solo spazio destinato ad eventi per turisti, luogo di progetti urbani adeguati e non di interventi occasionali che non rispettano l’adeguatezza ai luoghi e agli spazi. Tutto ciò presuppone la presa in carico della complessità del problema.

Quindi bene la chiusura del centro storico, la parte più qualificante della città, alle automobili, ma è necessario fare di più e meglio. Dove è il progetto per rendere la città più accogliente, dove sono le politiche per incentivare la residenza, dove è il progetto sulla viabilità che consenta alle attività in centro storico di poter continuare a lavorare? Dove sono gli interventi urbani adeguati e consapevoli della qualità degli spazi su cui intervengono? Dove sono le politiche per i parcheggi e quelle sui negozi di vicinato?

Ora l’amministrazione è in scadenza, dal loro insediamento avrebbero avuto tutto il tempo per progettare, condividere ed attuare interventi sul centro storico, invece hanno dovuto spendere le loro energie nei numerosi rimpasti di giunta, nelle trattative per mantenere la maggioranza… hanno preferito ignorare i suggerimenti che anche noi di SBIC abbiamo fornito sulle questioni, i metodi e le soluzioni possibili. Ora siamo di fronte ad una conflittualità sociale che questa città, già provata dall’essere area marginale, e dopo la brutta storia del COVID, tra l’altro ancora non superata, non può permettersi, perché rappresenta un ulteriore pericoloso elemento di fragilità.