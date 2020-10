Sulmona: Pd,nessuna lezione dagli uomini e donne della Lega

Alcune riflessioni sulla situazione politica cittadina e le prospettive ad essa riservata avanzate dall’ex sindaco di Sulmona Fabio Federico, figura di primo piano della Lega sulmonese, non sono piaciute affatto al Pd cittadino che ha risposto picche ad alcune considerazioni. definendole ” poca cosa rispetto a quello di cui davvero la città ha bisogno”.Ed il dibattito ora s’infiamma

“Bene farebbe Fabio Federico a ricordarsi- sottolinea il Pd di Sulmona- ma se ha problemi glielo ricordiamo noi, il suo fallimento totale nel ruolo di Sindaco in non si sa bene quali altre faccende affaccendato durante il suo mandato, ma certamente lontano tanto dai problemi della città quanto da quelli delle persone.Tant’è vero che di lui in questi anni si sono perse le tracce.

Non sfuggirà tuttavia all’ex sindaco che il PD è uscito vincente dalle ultime competizioni: Chieti su tutte, perciò Federico farebbe bene a più ad interrogarsi su come questo centro destra -oggi perdente in Abruzzo ed in tutta Italia- possa rimettere a posto i cocci, anziché giudicare gli attuali esponenti del PD che senza neppure un consigliere comunale stanno facendo politica attiva da oltre un anno ottenendo, per esempio, le dimissioni di un assessore. O è questo il suo problema?

Diversamente i leghisti cittadini si limitano a gareggiare tra loro in maniera assai evidente per chi possa essere il futuro candidato sindaco: Federico o Salvati?

Poca cosa rispetto a quello di cui la città ha bisogno, davvero poca cosa. Perciò stia sereno Federico, gli attuali dirigenti del PD, che con lui non hanno mai interloquito, continueranno da lui a tenersi a distanza, convinti come sono che sia davvero tempo perso confrontarsi con chi ha già dimostrato di non avere né capacità amministrative né una vera strategia politica.