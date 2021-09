Sulmona: Pd su annullamento fondi al Premio Caniglia

Sulmona, 16 settembre-La notizia rimbalzata sugli Organi di Stampa locali dell’annullamento del prestigioso concorso lirico “Maria Caniglia” per annullamento di quella parte di fondi di competenza ministeriale, è di quelle che getta nello sconforto ed è l’ennesima dimostrazione, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di un pericoloso isolamento foriero di un ineludibile declino qualora non ci si adoperi per una immediata inversione di tendenza.

La cancellazione della manifestazione dall’elenco di quelle destinatarie del FUS (Fondo Unico dello Spetacolo) è tanto più incomprensibile alla luce del prestigio raggiunto dal “Caniglia” in questi anni di attività in cui ha laureato fior di professionisti. Pertanto, forti delle nostre buone ragioni, investiremo subito della questione i parlamentari di riferimento del PD, con in testa la senatrice Pezzopane che ha dimostrato in più di una occasione sensibile vicinanza alla città.Così in una nota il Circolo Pd della città