Sulmona: Pd, fare chiarezza  sulla vicenda dei buoni spesa

Sulmona, 8 aprile- “In un momento di così grave preoccupazione e comprensibile sconcerto per una emergenza sanitaria che, stando agli ultimi dati diffusi, sembrerebbe acuirsi in Valle Peligna in modo significativo, è con vero sollievo che guardiamo ad alcune iniziative che, finalmente, questa Amministrazione ha deciso di intraprendere”.Lo sostiene il Pd di Sulmona analizzando le alterne vicende che si sono susseguite in città e soprattutto parlando sulla funzione del “nosocomio “covid e no-covid” a giorni alterni; del destino della Clinica S. Raffaele ed in maniera ironica anche del ruolo del Consiglio comunale e della conferenza dei Capogruppo.

Ma il punto centrale della nota riguarda le perplessità ed i “grossi dubbi” di opportunità sulle “modalità in cui è stata realizzata, riguarda la organizzazione della distribuzione dei buoni spesa per sostenere le famiglie più bisognose, giusto quanto disposto dal Governo con l’assegnazione di fondi ad hoc. E’ incomprensibile – sostiene il Pd- che la stampa dei ticket e la gestione con gli esercenti interessati sia stata affidata ad un costo di 3.000,00€ alla EP spa, società di Napoli già gestore delle Mense scolastiche e ospedaliere. Nel ricordare che la stessa operazione in una città come Avezzano, con una popolazione più numerosa, è stata effettuata direttamente dal Commissario a costo zero – e lo stesso dicasi per Pratola e Castel di Sangro appare scontato il dubbio sulla legittimità della concessione onerosa affidata alla suddetta ditta che, detto per inciso, avrebbe dovuto dichiararsi disponibile ad una collaborazione del tutto gratuita quanto meno per un sussulto di solidarietà ” Da qui l’invito al sindaco “ad attivarsi tempestivamente per revocare detta concessione, facendo ricorso a quel buon senso che dovrebbe essere la prima dote di un buon amministratore”.