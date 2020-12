Sulmona: Pd e Iv all’attacco, ma la musica è sempre la stessa

Sulmona, 14 dicembre– Nei giorni scorsi nel pieno della bagarre delle polemiche sollevate da Sgarbi beccato in giro di notte lungo Corso Ovidio senza mascherina e al richiamo del sindaco al rispetto delle norme a tutela della salute pubblica si erano scatenate non poche polemiche che avevano in parte distratto l’opinione pubblica sulla grave emergenza sanitaria. E così tra una polemica e l’altra il sindaco, ci pare di ricordare, aveva “ bacchettato” centrodestra e centrosinistra richiamando tutti a fare sforzo comune e solidale in questo particolare momento.Lo credereste? Il dibatito è tornato ad infiammarsi, tante polemiche,tante chiacchiere e poche,anzi scarse, proposte Ovviamente il richiamato non è piaciuto al Pd di Sulmona che in una nota aveva consigliato al sindaco di “di rileggersi la delibera con cui lei e i suoi complici declassavano l’Ospedale di Sulmona ad ospedale di base; proprio quanto richiesto dal suo mandante ed ex assessore regionale “35 delibere”. E non fu forse lei a consentire ad agosto la Fiera dell’Assunta e la manifestazione “Street Food” con l’epidemia già in ripresa? Perché noi non fummo e, ad onor del vero, neppure il centrodestra.Siamo avversari politici implacabili, certo, ma distratti no, al punto che, per esempio, sollevammo perplessità sulla determina comunale di 45.000 euro in favore del figlio del consigliere comunale Di Masci e l’assunzione della moglie dell’assessore alle partecipate alla cooperativa Sati

Passando al gossip, come non richiamare la polemica becera che lei ha pensato di armare contro l’on. Sgarbi, con il risultato di offrire al noto critico d’arte e Presidente dell’importante Premio Sulmona, nonchè abile provocatore, la possibilità di scudisciare lei e le sue altrettanto improvvide soccorritrici?D’altronde che sia litigiosa e divisiva non è una novità. Da Gabriele Cirilli a Marsilio, dai sindaci autonomi agli innumerevoli assessori caricati e scaricati a comando e addirittura da lei querelati e poi assolti in giudizio: tutti passati per le armi. Ci spiace, sindaca, delle sue uscite ancora così livorose a fine mandato. Lei non ha mai imparato a distinguere tra un ragionamento politico, da un lato, e quanto le suggeriscono i cattivi maestri o il suo brutto carattere, dall’altro.Ed è sempre la città, così mortificata economicamente, socialmente e culturalmente, a pagare il prezzo dalle sue condotte dannose ed inappropriate”

Per i Consiglieri di IV ( Fabio Pingue e Francesco Perrotta) invece “ La pessima attitudine a fare “vetrina” con polemiche indiscriminate, però, è una mossa furbetta con cui il Sindaco tenta, maldestramente, di coprire le mancanze della sua amministrazione alzando un generico polverone contro tutti. Cogliamo l’occasione quindi, per, abbassare la polvere e, serenamente, richiamare l’attenzione sugli ultimi dei tanti fatti incompiuti di cui l’amministrazione Casini è responsabile.

Quali esponenti di IV, durante lo scorso mese di novembre, abbiamo diramato due comunicati stampa sull’emergenza sanità, richiamando l’attenzione sugli errori compiuti, facendo precise richieste e formulando specifiche proposte, essenzialmente mirate alla organizzazione dei servizi ospedalieri e al potenziamento dei servizi sanitari territoriali, innanzitutto attraverso il reclutamento del personale.

Documenti, non gossip, che il Sindaco ha completamente ignorato, perchè occupava il tempo a tessere accordi per le nomine del Cogesa con Biondi (sindaco dell’Aquila, Fratello d’Italia), invece di impegnarsi ad ottenere dal comitato ristretto dei sindaci, presieduto proprio dal Sindaco dell’Aquila, una incisiva azione mirata a fronteggiare la drammatica condizione in cui versavano l’ospedale di Sulmona e l’organizzazione dei servizi sanitari del nostro territorio. Peraltro, la situazione di precarietà è tutt’altro che superata. Ancora, nei mesi scorsi , mentre noi la richiamavano a concentrarsi sui problemi riguardanti il nostro presidio, il primo cittadino e la sua parte politica ingaggiavano una sterile battaglia con la Regione per Villa Gioia. Magari al sindaco sfugge che le opposizioni possono proporre, promuovere, muovere critiche, assecondare o contestare scelte, ma non sostituirsi alle sue prerogative e sgravarla del fardello di amministrare. Si concentri sul suo lavoro. Noi gliene abbiamo suggerito parecchio e lei nemmeno lo ha capito, troppo presa a seguire le orme della sua “famiglia politica”, che le ha insegnato, piuttosto che ad amministrare nell’interesse generale, a cercare accordicchi a destra e a sinistra, pur di rimanere attaccati alla poltrona”.