Sulmona: Pd e gli entusiasmi dell’amministrazione “inconsapevole”

Sulmona, 10 agosto– L’assessore Biagi e il Consigliere Ramunno hanno in queste ultime ore cavalcato la notizia di imminenti aperture di localicommerciali lungo Viale Della Repubblica, autoproclamandosi i risolutori indiscussi di problematiche quarantennali.Negli ultimi mesi gli annunci di possibilità di assunzioni in Valle Peligna si sono susseguiti un po’ ovunque e sembra sia diventato lo sport preferito anche a Palazzo San Francesco. “Decine di assunzioni nel nascente centro commerciale”. La verità è ben altre !!! ” Lo scrive oggi in una nota il Circolo Pd di Sulmona

In realtà il Consiglio Comunale, rileva il Pd, nell’ultima seduta, con delibera n.°n 46 si è LIMITATA a validare una mera presa d’atto di quanto già deliberato dalla precedente Amministrazione con delibera n.° 61/2015 di c.c. (giunta Ranalli) – Fonte Albo Pretorio.

Si tratta di cessioni di aree a titolo gratuito scaturenti dall’intervento urbanistico meglio identificato oggi come “Borgo”, cessione che doveva essere assolta (questa si) fin dal 1980 e che riguardava terreni da destinarsi a parcheggi e verde pubblico.

Al riguardo, appare paradossale, invero, come mentre con delibera del 2015 (Ranalli) la cessione complessiva delle aree ammontava a mq. 9.268,00, con la delibera (Casini) – “sventolata” dai nostri amministratori – verranno ceduti al comune solo 8.708,00 mq., ovvero una “piccola” diminuzione di spazi pubblici di mq 560. Chiamiamolo sconto per i tempi biblici? Di conseguenza, appare ovvio che l’esaltazione di Assessore e del consigliere Ramunno per un “Risultatone” socio economico importantissimo vada un tantino ridimensionata.

Altro cosa, invece, la possibilità di “Ultimare” l’ampliamento del centro commerciale, fermo da anni, per il quale dovrà esprimersi il nuovo dirigente del 3° Settore e verificare se ci sono tutti i presupposti per concedere la relativa autorizzazione, e forse l’apertura.

Insomma si fa passare per EVENTO una semplicissima delibera di presa d’atto dell’enorme ritardo accumulato dagli uffici in questi tre anni di CASINI !!!! (h. 17,00)