Sulmona: Pd, come valorizzare al meglio il parco fluviale ?

Sulmona, 28 maggio– “In un momento di crisi socio-economica dalle proporzioni gigantesche che investe la città al pari del Paese tutto, a seguito dei noti avvenimenti pandemici, è questa la classe politica dirigente che serve? L’operazione dello sfalcio erba al parco fluviale, fisiologica ed effettuata anche in ritardo sotto la guida di tanto autorevoli personaggi, non servirà a nulla (come è successo più o meno in questi ultimi anni) se non si ha la più pallida idea di che farne, di come metterlo a sistema in un progetto di valorizzazione di tutta l’area, in sinergia col nuovo sito di “parcheggio camper” – “In un momento di crisi socio-economica dalle proporzioni gigantesche che investe la città al pari del Paese tutto, a seguito dei noti avvenimenti pandemici, è questa la classe politica dirigente che serve? L’operazione dello sfalcio erba al parco fluviale, fisiologica ed effettuata anche in ritardo sotto la guida di tanto autorevoli personaggi, non servirà a nulla (come è successo più o meno in questi ultimi anni) se non si ha la più pallida idea di che farne, di come metterlo a sistema in un progetto di valorizzazione di tutta l’area, in sinergia col nuovo sito di “parcheggio camper”

.Lo scrive stamani in una lunga nota il Circolo Pd di Sulmona

prosegue il documento- ci aspettiamo che sieda negli Uffici di Palazzo S. Francesco e, con l’ausilio dei tecnici ed esperti in materia, elabori proposte progettuali sulle risorse cittadine disponibili. Magari individuando finanziamenti ed attivandosi per fare di quel luogo un “Polo turistico naturalistico dell’intera Valle Peligna”, con due precisi indirizzi di intervento riguardanti la gestione ordinaria del Parco, abbinata all’area camper, ed un centro operativo ambientale e turistico eco-sostenibile. Mettendo in campo quella capacità direttiva che occorre per un possibile rilancio dell’economia cittadina, in un momento storico, peraltro, che potrebbe offrire grosse opportunità di finanziamenti straordinari. “Da una classe politica dirigente –ci aspettiamo che sieda negli Uffici di Palazzo S. Francesco e, con l’ausilio dei tecnici ed esperti in materia, elabori proposte progettuali sulle risorse cittadine disponibili. Magari individuando finanziamenti ed attivandosi per fare di quel luogo un “Polo turistico naturalistico dell’intera Valle Peligna”, con due precisi indirizzi di intervento riguardanti la gestione ordinaria del Parco, abbinata all’area camper, ed un centro operativo ambientale e turistico eco-sostenibile. Mettendo in campo quella capacità direttiva che occorre per un possibile rilancio dell’economia cittadina, in un momento storico, peraltro, che potrebbe offrire grosse opportunità di finanziamenti straordinari.

Altro che pulizia del parco o delle strade comunali- si legge ancora nella nota– che dovrebbero rappresentare il minimo sindacale per qualsiasi amministrazione che si voglia definire tale!!!. ! Dopo aver posto l’interrogativo sulla ditta Argoneta di Villalago vincitrice dell’appalto per la cura delle aree verdi aggiunge ” Da una classe politica dirigente cui sono affidate le sorti di una collettività, ci aspettiamo che oltre ad annunciare la costruzione del nuovo plesso scolastico (i cui fondi furono reperiti per merito della passata amministrazione) ci dica se ha sotto controllo le problematiche connesse, sia sotto il profilo della logistica che della popolazione che dovrebbe usufruirne, con i relativi aggiornamenti sui lavori di messa in sicurezza delle scuole attualmente inagibili. E soprattutto quando gli studenti potranno rientrare nelle aule, sia pure alle nuove condizioni dettate dalle circostanze.

Da una classe politica che ha a cuore il futuro di questa città- dice ancora il Pd di Sulmona- vorremmo sapere che progetti sta elaborando per fare del Centro Storico il fulcro del rilancio comunale e comprensoriale e, in tale contesto, a che punto sta la ristrutturazione del Liceo Classico Ovidio, bloccata da ormai dieci anni e che di quella valorizzazione potrebbe essere il primo tassello. La riapertura del mercato nella Piazza più grande della regione, in base alle direttive emanate in materia di sicurezza per contenere il contagio da virus, non può avvenire in un clima di confusione ed approssimazione tali da sollevare proteste da parte di tutti. Non serve a nulla preoccuparsi per gli assembramenti dei ragazzi che non rispettano la distanza di sicurezza e l’uso delle mascherine nella “movida” serale, se non si ha il coraggio di usare l’arma dell’Ordinanza con la quale intervenire. Meno propaganda e più fatti!! Abbandoni la comunicazione populista “simil-salviniana” e ci dica la sig.ra Casini, con la sua Giunta fantasma (assessori, di cui non si ricordano neanche i nomi), se è in grado di gestire l’attuale complicatissima situazione politico-amministrativa”.(h.8,00) Da una classe politica che ha a cuore il futuro di questa città-vorremmo sapere che progetti sta elaborando per fare del Centro Storico il fulcro del rilancio comunale e comprensoriale e, in tale contesto, a che punto sta la ristrutturazione delbloccata da ormai dieci anni e che di quella valorizzazione potrebbe essere il primo tassello. La riapertura delpiù grande della regione, in base alle direttive emanate in materia di sicurezza per contenere il contagio da virus, non può avvenire in un clima di confusione ed approssimazione tali da sollevare proteste da parte di tutti. Non serve a nulla preoccuparsi per gli assembramenti dei ragazzi che non rispettano la distanza di sicurezza e l’uso delle mascherine nella “movida” serale, se non si ha il coraggio di usare l’arma dell’Ordinanza con la quale intervenire. Meno propaganda e più fatti!! Abbandoni la comunicazione populista “simil-salviniana” e ci dica la sig.ra Casini, con la sua Giunta fantasma (assessori, di cui non si ricordano neanche i nomi), se è in grado di gestire l’attuale complicatissima situazione politico-amministrativa”.(h.8,00)

L.D.B.