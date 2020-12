Sulmona: Pd, Caro Pietrucci qui decidiamo noi

– Sarà stato l’effetto Sgarbi e le tanti voci che si sono rincorse in questi giorni sui giornali a proposito di presunte e futuribili alleanze in vista della prossima campagna elettorale sta di fatto che all’interno del Pd,locale,provinciale e regionale si registra un certo nervosismo. Cosicché alle considerazioni del Consigliere regionaleche aveva dichiarato senza mezzi termini che a Sulmona ” nessuna alleanza sarà praticabile con il centrodestra” nelle ultime ore ha risposto il Circolo locale del Pd ” Leggiamo su alcune testate le dichiarazioni del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci che interviene sulle scelte vere o presunte del Circolo di Sulmona.Ricordiamo al Consigliere Pietrucci, che volentieri ospiteremo nel nostro circolo per rappresentargli la situazione cittadina appena le regole lo consentiranno, che le scelte spettano ai dirigenti locali e che comunque sono e saranno pienamente concordate con la segreteria provinciale e regionale come accade da circa un anno e mezzo.D’altronde non può sfuggire al consigliere Pietrucci che a Sulmona è stata scelta una nuova dirigenza, mettendo alla porta Bruno Di Masci e i suoi affezionati che ancora oggi sostengono la disastrosa amministrazione voluta da Andrea Gerosolimo.Perciò ben venga il consigliere Pietrucci a discutere dei problemi che lui può contribuire a risolvere in regione, ma quali le battaglie da condurre in città e con chi lo decidiamo e lo continueremo a decidere con il segretario provinciale e regionale e negli organismi deputati. A nessun altro la linea, neppure al consigliere Pietrucci che ha espresso perciò solo e soltanto un suo pensiero personale