Sulmona: Pd, a quando una Amministrazione degna?

Sulla vicenda del “Premio D’Amorosi Sensi” che tanto rumore e polemiche ha suscitato a in città ed in Abruzzo nelle ultime ore è intervenuto anche il Circolo del Pd sulmonese con una nota per esprimere critiche severe sull’accaduto e sopratutto sulle reazioni ‘timide’ delle Istituzioni locali-

Sulmona, 24 agosto– La vicenda del “Premio D’Amorosi Sensi” nato con uno spettacolo realizzato nell’ambito delle celebrazioni del bimillenario della morte di Ovidio, si arricchisce, ogni giorno che passa, di colpi di scena con dichiarazioni contrapposte dei protagonisti. La querelle, molto probabilmente, è destinata a trovare soluzione definitiva in un’aula di tribunale.

In attesa di capire chi ha pagato chi e come effettivamente sono andate le cose, si legge nel documento, alcune considerazioni si possono, però, fare.Sul cosidetto ” caso Cirilli” il Pd sulmonese scende in campo a gamba tesa ed esprime critiche severe sulla vicenda

Ad oggi, il riscontro oggettivo che rimane sul campo, dopo che sono volati gli stracci tra Gabriele Cirilli con la consorte manager, la Sindaca, la Fondazione CARISPAQ, l’Associazione Metamorphosis e Insieme Semplicemente e, per finire l’Aias, è che l’edizione 2019 del Premio non si terrà a Sulmona – “con cui ho chiuso professionalmente”, dichiara Lo showman – nonostante tutte le assicurazioni ricevute in merito.

Concepire un danno d’immagine ed una mortificazione più netta della c.d. “vocazione culturale e turistica” della città in un territorio in cui francamente non si intravedono molte altre risorse di sviluppo economico, sarebbe stato francamente difficile.

La reazione delle Istituzioni, che si pensa siano deputate essenzialmente alla cura dell’interesse della collettività, si sostanziano in definitiva nelle timide dichiarazioni di una Sindaca in balìa degli eventi – sempre più impacciata ed assolutamente fuori contesto – di nessuna efficacia concreta.

Per alcune di quelle associazioni, viceversa, la sensazione è sempre la stessa. Ciò che sembra stia a cuore è una sorta di presenzialismo trionfante per sé e qualche familiare. Della preoccupazione di recuperare una manifestazione, unanimemente giudicata un successo, ed un rapporto (anche dal punto di vista umano) con l’uomo di spettacolo evidentemente legato a Sulmona, nessuna traccia.

Le dimostrazioni di incapacità ed affidabilità di questa Amministrazione nel guidare una comunità con autorevolezza, si susseguono ormai con regolarità sconcertante. I disastri provocati sotto gli occhi di tutti. (h. 9,00)