Sulmona: partono i lavori alla scuola Masciangioli. Finalmente !!

Sulmona,8 ottobre- A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, arriva finalmente la notizia che molti attendevano: l’avvio dei lavori alla scuola elementare Luciana Masciangioli in viale Mazzini.Lo ha annunciato oggi l’Assessore comunale ai LL.PP. Luigi Biagi

“Un iter molto lungo e complesso iniziato dal 2011- ha spiegato- anno in cui i lavori sono stati inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche. Nel 2014 fu approvato il progetto definitivo per essere successivamente (nell’anno 2016) affidato alla Società CONSORZIO STABILE PANGEA. Una strada lunga e tortuosa nella quale non sono mancati ricorsi da parte delle imprese che, nel 2015, avevano partecipato alla gara d’appalto e che oggi , 8 OTTOBRE 2019, ha avuto la sua auspicata conclusione con la validazione del progetto esecutivo e la consegna dei lavori. L’avvio del cantiere, che prevede l’adeguamento strutturale della scuola è previsto per lunedi 14 ottobre 2019. Il direttore dei lavori sarà l’Arch. Salvatore Tringali. Dagli incontri avuti in queste ultime settimane tra il Dirigente del 4° Settore Ing. Gianfranco Niccolo’ e l’impresa, è emersa la volontà di concludere i lavori entro la primavera prossima e restituire finalmente la struttura all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021″.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Biagi esprime poi ” grande soddisfazione per questo risultato tanto atteso non solo dal personale docente e non docente che, insieme agli alunni, lavorano nel mondo della scuola, ma anche da tanti cittadini che considerano la struttura un punto di riferimento storico, situata in una zona, quella di viale Mazzini, in cui, negli anni si sono dati appuntamento generazioni di sulmonesi che conservano indelebili ricordi d’infanzia, legati all’attività della scuola Masciangioli”.

“L’ing. Gianfranco Nicolò, sin dal primo giorno dal suo insediamento, è stato investito della responsabilità di portare a termine la questione delle scuole, posta tra le priorità dell’Amministrazione. Il Sindaco Annamaria Casini- ha proseguito Biagi- nel corso delle riunioni, intensificatesi in questi ultimi giorni, e che hanno visto anche la rimodulazione delle deleghe di Giunta, ha voluto fortemente che questo processo avesse la massima accelerazione per garantire, finalmente l’avvio delle opere.Un ringraziamento doveroso da parte dell’Amministrazione va all’Ing. Niccolo’ che ha saputo sapientemente dirimere una questione spinosa che ha destato diverse preoccupazioni tra i cittadini”.

Biagi ,infine,dedica un pensiero anche ” alle tante famiglie e ai bambini che, in questi anni, hanno atteso pazientemente soluzioni diverse e, con qualche difficoltà, al fine di garantire comunque un percorso scolastico nell’area interessata hanno adeguato le loro abitudini alla soluzione dei Musp”. Biagi ha infine precisato che ” sul fronte delle altre scuole: La Lombardo Radice e la Panfilo Serafini, il lavoro continuerà con celerità e particolare scrupolosità, confidando nel momento favorevole legato all’assunzione di nuovi tecnici nel settore preposto” Speruiamo bene ! (h. 16,30)

( foto da internet)