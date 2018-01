Al via la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. Tra difficoltà e ancora tanta informazione da portare avanti per sensibilizzare le famiglie inevitabilmente cambieranno molte cose in città che si prepara ad allinearsi a quanto già fatto in altri centri piccoli e grandi. Ma anche in questa occasione ci vuole tanta collaborazione

Sulmona, 2 gennaio- Scatta oggi in città il servizio della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. Da oggi inoltre saranno dismessi e non più utilizzabili tutti i vecchi cassonetti stradali anche nelle zone più popolose della città. Più di 8mila e 500 nuove utenze per 18mila mastelli e 5mila 250 carrellati, più 13mila e 900 ecocalendari anche se sono molte le famiglie che ancora non sono state raggiunte e che hannio alimentato polemiche in questi ultimi giorni. Ma come in tutte le innvazioni destinate ad introdurre una piccola rivoluzione nei comportamenti e nelle abitudini della gente ci vorranno ancora alcune settimane perché la complessa macchina organizzativa ed operativa del Gogesa possa entrare a regime.

Di certo però l’Assessore comunale Alessandra Vella preposa al questo delicatissimo settore puo’ essere soddisfatto per l’obiettivo politico portato avanti ed i tempi rispettati Ma c’è ancora tanto da fare. L’Assessore Vella che nei giorni scorsi aveva spiegato le iniziative di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica,compreso i bambini e gli studenti con apposite iniziative nelle scuole, ha anche ricordato che “presto sarà a disposizione dei cittadini la App per smartphone, con cui si troveranno informazioni, istruzioni per un corretto conferimento dei rifiuti e il calendario della raccolta, con le eventuali modifiche” Certo allo sforzo dell’Amministrazione comunale deve ora aggiungersi necessariamente un adeguato spirito collaborativo del cittadino-utente perché anche la nostra città possa allinearsi a quanto già fatto con successo in altre realtà abruzzesi piccole e grandi

Lucilla Di Marco

