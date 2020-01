Sulmona: parte la nuova stagione del Pd.Oggi congresso cittadino

Assemblea molto partecipata che ha eletto Franco Casciani il nuovo Coordinatore cittadino ma si è anche interrogata su futuro del. Partito nel segno di una nuova coesione e solidarietà interna.Teresa Nannarone è stata invece eletta nell’occasione Presidente dell’Assemblea di Circolo. Presenti anche il Segretario regionale del Pd Michele Fina,il Segretario provinciale Francesco Piacente,l’ex sindaco di Sulmona Giuseppe Ranalli,l’ex Assessore Stefano Goti, l’ex Consigliere regionale Giuseppe Evangelista ma anche tanti segretari di Circolo del territorio ma anche i Consiglieri comunali Fabio Pingue e Francesco Perrotta e sopratutto tanti giovani e donne Insomma una bella giornata di bella politica che ha fatto trionfare più’ che le polemiche alcune buone idee da porre al servizio della città e del territorio

Sulmona, 12 gennaio – Si è svolto stamani il congresso cittadino del Partito Democratico di Sulmona. Numerosi gli interventi nei quali è stato sottolineato il ringraziamento particolare al Segretario Provinciale Francesco Piacente, per l’intenso lavoro svolto in questi mesi nel suo ruolo di Commissario.

Presenti all’incontro il Segretario Regionale del PD Michele Fina, i Consiglieri comunali Francesco Perrotta e Fabio Pingue e i Coordinatori dei Circoli del comprensorio Peligno, i quali hanno portato il loro saluto all’Assemblea congressuale.

Il circolo ha eletto all’unanimità Franco Casciani, che si è candidato proponendo un direttivo di uomini e donne sia con volti nuovi sia con personalità conosciute del Partito.

Dichiara il nuovo segretario: “per il PD è ora di rinnovarsi, bisogna comprendere gli errori fatti in passato e ripartire dalle nostre proposte per la città e per il bene di Sulmonesi. Voglio ringraziare chi ha sostenuto in questo percorso il nostro Circolo,accompagnandolo fino a questa bella giornata di democrazia , il Segretario Provinciale Francesco Piacente è il Segretario regionale Michele Fina. E’ il momento della generosità e della responsabilità. E’ il tempo di aprire una fase nuova e di mettersi al servizio di una comunità e di un progetto comune, consapevoli che il nostro obiettivo dovrà essere quello di far stare meglio le persone attraverso la nostra azione politica”.

Nell’affollatissimo incontro di oggi è stata inoltre eletta Teresa Nannarrone Presidente dell’Assemblea cittadina. Oggi tantissimi gli iscritti presenti, Tutti con tanta voglia di un nuovo inizio e con tanta voglia di recuperare il miglior passato e la bella politica. Il neo Coordinatore Casciani sa ora che il suo compito è ricco di sfide e impegni ma, in stretta collaborazione con i vertici del Partito, vuole utilizzare il fattore entusiasmo ed il mandato, pieno, ricevuto dai tanti iscritti partecipanti al congresso. La giornata congressuale si è conclusa con la visita di una delegazione del PD al Monumento della Brigata Maiella.

Insomma davvero una bella giornata di buona politica che farà sicuramente bene a Sulmona e al Centro Abruzzo. Speriamo bene.

Lucilla Di Marco

—