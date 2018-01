Sulmona, 9 gennaio-A l via la gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola media “G.Capograssi” di via Dalmazia, nell’ambito del piano Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza, per un importo complessivo di 2 milioni 551 mila euro. Lo annuncia l’Assessore ai Lavori Pubblici Nicola Angelucci.

“Si tratta di interventi attesi dalla città e dal popolo scolastico, segnando un passo avanti in una complessa vicenda per poter ripristinare al più presto una situazione di normalità con la messa in sicurezza delle scuole cittadine. L’argomento specifico “scuole” merita una profonda attenzione e cura ed è per questo che è previsto all’interno della riorganizzazione delle varie ripartizioni anche un Ufficio Edilizia Scolastica, che si occuperà solo e soltanto di tutti i lavori delle scuole oggetto di miglioramento sismico e del timing di avanzamento dello stato lavori, alla stregua dell’Ufficio Sisma”.