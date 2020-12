Sulmona: parte in anticipo da domani, solo per le scuole, lo screening

MERCOLEDI’ 2 dicembre – LICEO “VICO” (253 studenti) e LICEO ARTISTICO (36), GIOVEDI’ 3 Dicembre LICEO CLASSICO (146) – SCUOLE MEDIE “SERAFINI” (226),VENERDI’ 4 dicembre LICEO SCIENTIFICO “FERMI” (275) – PRIMARIA “MAZZINI/CAPOGRASSI” (168), SABATO 5 dicembre scuole MEDIE “MAZZINI/CAPOGRASSI” (187) – PRIMARIA “SERAFINI” (232),DOMENICA 6 dicembre PRIMARIA (347) e MEDIE (279) I.C. “RADICE/”OVIDIO.

“Abbiamo abbattuto i tempi di organizzazione ed essendo pronti già da domani su alcune postazioni, abbiamo voluto anticipare l’avvio dello screening riservandolo alla popolazione scolastica. Sono state dunque dedicate delle postazioni ad hoc in cinque giornate solo per questo target” afferma il sindaco Annamaria Casini “Con grande disponibilità gli istituti scolastici stanno collaborando fattivamente per dare la più ampia diffusione presso gli studenti e le famiglie, precisando che i minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore. Faccio un appello a tutta la cittadinanza a partecipare convintamente a questa iniziativa e sottoporsi al test per aiutarci ad individuare i positivi asintomatici e arrestare la catena di contagi. E’ un atto di generosità e senso civico a cui siamo tutti chiamati per il bene dell’itera collettività oltre che per quello di ciascuno” . Si raccomanda alle famiglie di munirsi del modulo di adesione puntualmente compilato e da consegnare agli operatori presenti per agevolare l’attività operativa. Tali moduli saranno comunque disponibili presso le postazioni. Entro domani saranno fornite in dettaglio tutte le informazioni necessarie per il resto della cittadinanza, che potrà partecipare alla campagna screening delle giornate del 4,5, 6 dicembre, per le quali si stanno completamento gli allestimenti delle 20 postazioni dislocate in diverse zone della città comprese le frazioni.