Sulmona: parte il terzo avviso per i buoni spesa

Al via il terzo avviso per presentare istanza e ottenere i buoni spesa. Possono partecipare anche coloro che ne hanno già beneficiato rispondendo ai primi avvisi. Entro le ore 17.15 del 25 maggio prossimo i nuclei familiari residenti a Sulmona che nel mese di Aprile non hanno ricevuto entrate, a causa dell’emergenza coronavirus, possono presentare la domanda scaricando il modulo dal sito web del Comune di Sulmona, sul quale è stato pubblicato oggi 15 maggio l’avviso, reperibile anche presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune situati in via G. Pansa. Le istanze potranno essere presentate attraverso mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.sulmona.aq.it o consegnate presso Ufficio di Protocollo del Comune (Via Mazara dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12 e il lunedi e giovedi anche dalle 15.45 alle 17.15) e negli Uffici dei Servizi Sociali in Via Pansa dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle ore 17.15 del lunedì e giovedì.