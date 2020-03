Sulmona: parte domani operazione sanificazione delle strade cittadine.

Sulmona, 16 marzo– Al via da domani martedi 17 marzo l’operazione di sanificazione delle strade cittadine. Il Comune di Sulmona, in sinergia con il Cogesa, attiverà il servizio che gli operatori della società partecipata svolgeranno nei prossimi giorni. L’amministrazione, come programmato, mette in campo uno degli interventi legati a contrastare e prevenire il contagio di coronavirus in questi giorni di emergenza nazionale.

“In qualità di massima autorità sanitaria, ritengo doveroso attivare tutto il possibile finalizzato a contenere la diffusione del virus. Malgrado non siano pervenute indicazioni specifiche in tal senso ne dal Ministero della Salute, ne’ dalle autorità regionali, in questa fase complessa e difficile di emergenza, dobbiamo mettere in campo tutto il possibile nell’ambito delle nostre competenze, senza tralasciare nulla rispondendo ad un principio di prudenza e massima prevenzione, anche dunque rinforzando l’igiene urbana” afferma il sindaco Annamaria Casini, la quale ribadisce ancora una volta che “è importante, per contrastare il contagio, restare in casa”. “Ci auguriamo” aggiunge “che il Governo provvederà a garantire l’opportuna copertura economica per le spese di sanificazione sostenute dagli enti locali, sia per questi interventi di igiene urbana, sia per i locali comunali e strutture pubbliche in genere”.

“Siamo riusciti ad ottenere un macchinario specializzato per pulire e igienizzare in maniera approfondita le strade della città” afferma l’assessore Salvatore Zavarella “Seguirò puntualmente lo svolgimento delle operazioni di sanificazione che saranno eseguite dagli operatori del Cogesa, utilizzando prodotti idonei disinfettanti, ma non dannosi. Gli interventi di pulizia approfondita avverranno in tutto il territorio cittadino comprese le frazioni partendo dal centro storico. Dove, per motivi d’ingombro, non si potrà intervenire con il macchinario, gli operatori svolgeranno l’intervento con appositi atomizzatori”