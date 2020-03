Sulmona: ora,ora è il momento

Sulmona, 6 marzo– Assente da Sulmona per alcune settimane ho seguito a distanza, con attenzione, ma anche con amarezza, le alterne vicende della politica locale che si sono susseguite in questi ultimi tempi e che hanno trovato l’atto finale nello sbocco della crisi a Palazzo San Francesco il punto piu’ basso nella storia politica sulmonese

Non interessa sapere se in questa vicenda ci sono stati vincitori e sconfitti. Non interessa nemmeno conoscere chi ha fatto sul serio e chi ha fatto il gioco delle tre carte. I sulmonesi oggi,piu’ di ieri,sono, in grado di percepire il senso della buona politica, chi ha lavorato per il bene della comunità e chi ha tradito il patto di lealtà con gli elettori. E siccome ora ci sono una decina di mesi a disposizione prima di tornare al rinnovo dell’assemblea di Palazzo San Francesco vale la pena interrogarsi un po’ tutti, rappresentanti dei partiti, delle istituzioni, delle forze sociali o di semplici cittadini, su cosa fare per costruire insieme quella “città che vogliamo”.

Già proprio questa dovrebbe essere la scommessa nuova per la politica sulmonese se sarà capace di abbandonare divisioni, polemiche inutili, lacerazioni dannose, lamentazioni monotone per puntare a quella sana competizione in grado di offrire un ventaglio di proposte per affrontare le nuove sfide che sono dietro l’angolo anche per la nostra città. E allora che fare?

Intanto è necessario costruire una forma nuova di solidarietà civica, anche trasversale, in grado di svelenire questo clima politico insopportabile e mettere insieme le migliori energie, professionalità ed esperienze consolidate di cui la città dispone , anche fuori dagli schemi rigidi dei partiti.

A Sulmona non basta piu’ eleggere, con una mangiata di voti, un manipolo di giovani, ubbidienti e servili, ma inesperti su tutto , che sognano di fare esperienza sempre nei prossimi anni sulla pelle dei sulmonesi. Non è piu’ possibile perché oggi le ragioni di una città e di un territorio si difendono con capacità vere, uomini e donne tenaci e coerenti, cariche di orgoglio e passione politica ma anche con esperienze, competenza e cultura amministrativa.

Il secondo obiettivo dovrebbe puntare a costruire una nuova coesione territoriale che veda Sulmona protagonista del vasto territorio ma coinvolgendo in maniera diversa i comuni del circondario. Un territorio forte e coeso puo’ vantare sicuramente un potere contrattuale diverso nei confronti del governo regionale e di quello nazionale.

Un tentativo apprezzabile fu avviato negli anni scorsi, poi abbandonato, dall’Amministrazione Ranalli che riusci a definire una forma associativa interessante varando la cosidetta “ Giunta del territorio” che vedeva insieme amministratori del Comune di Sulmona, rappresentanze di rappresentanti dei comuni del circondario, affiancati da alcuni esperti in diverse discipline e studiosi locali. Quel tentativo, secondo noi, andrebbe ripreso e rilanciato soprattutto in questo periodo per arrivare alle prossime amministrative con una visione nuova di città e di territorio dove tutte le forze politiche possono, e debbono, sentirsi protagoniste per guidare il cambiamento. Non c’è piu’ tempo e spazio in questa città per ripetere una politica di “ Brancaleone alle crociate” sopratutto per coloro che pensano solamente ad ammassare consensi ma non idee credibili da portare avanti. Anche perché, diciamolo con franchezza, una politica debole e frantumata fa comodo solamente ai faccendieri e a quanti sognano di fare affari dentro o attorno alle istituzioni

Insomma come disse proprio a Sulmona anni addietro l’ex Ministro per la Coesione territoriale del Governo Monti, Fabrizio Barca, “ ora,ora è il momento” anche per questa città e questo territorio per rialzare la testa e guardare avanti con convinzione e determinazione. E noi abbiamo il dovere di provarci. D’altra parte molte cose stanno muovendosi in questi ultimi mesi: dal problema della grande velocità sulla ferrovia Pescara-Sulmona- Roma al problema della Zes ( zona economica speciale),alle nuove strategie della programmazione regionale soprattutto quella economica e quella sanitaria come sta dimostrando anche il dramma del Coronavirus di questi giorni.

E che dire del protocollo d’intesa per il rilancio produttivo ed occupazionale della Valle Pelgna-Alto Sangro sottoscritto agli inizi del 2008 al Ministero per lo Sviluppo Economico e nel quale veniva rilevato, tra l’altro, come “ Nelle aree dei Comuni della Valle Peligna Alto Sangro si localizzano le situazione di crisi piu’ gravi in Abruzzo, che richiedono interventi urgenti “ Un passaggio storico che avrebbe sicuramente potuto determinare una svolta profonda per questo territorio? Poi le vicende che si sono intrecciate nei mesi successivi dallo scioglimeto del Consiglio regionale per la vicenda di sanitopoli e il terremoto dell’Aquila hanno accantonato tutti gli impegni assunti e sottoscritti per il Centro Abruzzo.

Forse anche da qui bisognerebbe ripartire per inaugurare la nuova stagione di solidarietà e di cooperazione per governare quel cambiamento che tutti auspichiamo per Sulmona. Perché non provarci allora? Ce la possiamo fare insieme . Noi ci stiamo e ci saremo. E.. tu ?

( gi.ru.)