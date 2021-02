Sulmona: ora, ora è il momento. Torna a svegliarsi l’orgoglio civico. Forse

Nella giornata di protesta organizzata per la mattinata di oggi la città ed il territorio tornano a stringersi per difendere il punto nascita ma anche tutta la politica di potenziamento e miglioramento dei servizi presso il nostro Ospedale.L’iniziativa promossa dalla Cgil ha trovato consensi e adesioni di cittadini, rappresentanze politiche, amministrazioni comunali del territorio a cominciare dal sindaco della città Fanno discutere anche le tante assenze di quelle formazioni politiche che non hanno percepito la delicatezza del momento e se ne stanno alla finestra.Intanto nelle ultime ore è arrivata l’adesione anche del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sulmona.

Sulmona, 8 febbraio– In occasione dell’odierna manifestazione sindacale, promossa a tutela del Punto Nascita dell’Ospedale di Sulmona, l’Ordine degli Avvocati ribadisce il proprio convinto sostegno ad ogni iniziativa finalizzata alla salvaguardia e, ove possibile, al potenziamento delle strutture che erogano, sul territorio, servizi e prestazioni essenziali per il cittadino in campo sanitario, cosi come in quelli della Giustizia e dell’Istruzione. L’emergenza pandemica, da un lato, e le ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall’Europa, dall’altro, impongono, ai competenti organismi, nazionali e regionali, un ripensamento delle scelte legislative attuate nel recente passato all’insegna di accorpamenti e tagli trasversali per pretese esigenze di risparmio della spesa pubblica, attuate, per lo più, sulla scorta di meri dati numerici. È auspicabile, invece, che si valorizzino anche altri fattori come distanze e caratteristiche orografiche, anche allo scopo di porre un freno al crescente spopolamento delle aree interne e montane, fattore questo che, lungi dal poter essere addotto a giustificazione (o pretesto) per ridimensionare o azzerare le strutture pubbliche decentrate, rischia sempre più di rappresentarne la inevitabile e drammatica conseguenza. Nella prospettiva indicata, è indispensabile che cittadinanza e istituzioni locali facciano fronte comune e si mobilitino per il raggiungimento dell’obiettivo. Così i9n una nota l’avv.Luca Tirabassi Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sulmona