“Fin da oggi chiunque scaricherà la applicazione, già attiva e disponibile per sistemi Android ed Apple, avrà a disposizione il calendario giorno per giorno della raccolta differenziata, comprendente anche informazioni per il rifiuto da smaltire nelle varie tipologie. Scegliendo un’opzione tra le impostazioni, sarà possibile inoltre trovare le istruzioni per un corretto conferimento dei rifiuti oltre che inviare osservazioni, segnalazioni dei disservizi.bLo ritengo un servizio molto utile per la città, offrendo la possibilità di conoscere nel dettaglio il calendario della differenziata in maniera comoda e veloce e di conoscere eventuali avvisi che emetterà il Comune. Sarà utile anche per i turisti”chi arriva a Sulmona e soggiornerà per pochi giorni saprà come smaltire in maniera corretta i propri rifiuti semplicemente usando il proprio smartphone”. L’applicazione“” è disponibile gratuitamente“. (h.14,30)