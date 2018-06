Sulmona, ora esplode la questione Cogesa

I capigruppo di tutte le forze politiche di opposizione al Comune di Sulmona hanno inoltrato oggi la richiesta di un Consiglio comunale straordinario per avviare una riflessione attenta sul ruolo e le strategie del Cogesa spa da qualche giorno al centro di vivaci polemiche le ipotesi di modifiche allo Statuto della società e sulla probabile nomina del nuovo Direttore Generale. Ma c’è di piu’. Il problema arriva in Consiglio comunale in una fase politica assai delicata , chiama a scelte e reponsabilità precise tutti i Consiglieri comunali e che coinvolge anche il ruolo dei Comuni del Circondario perché, come hanno evidenziato i Capigruppo, alcuni atti delle società partecipate si formano nelle Assemblee comunali

Sulmona,5 giugno– Apprendiamo dagli organi di stampa che il COGESA SPA stia predisponendo la modifica dello Statuto e si accinga alla nomina del Direttore Generale. È bene a tal proposito precisare che l’indirizzo politico e la volontà amministrativa degli atti, specialmente per quelli di straordinaria amministrazione, come la modifica dello Statuto delle società partecipate dal Comune di Sulmona, si formano nel Consiglio Comunale e non sono prerogativa esclusiva del Sindaco o, tantomeno, del Suo delegato. Lo scrivono oggi I capigruppo consiliari al Comune di Sulmona Elisabetta BIANCHI Forza Italia Maurizio BALASSONE Sulmona Bene in Comune Antonio DI RIENZO Partito Democratico Francesco PERROTTA Sulmona Viva Mauro TIRABASSI Alleanza per Sulmona

” È pertanto ineludibile- aggiungono- che il Consiglio Comunale di Sulmona proceda al vaglio preventivo degli atti che il COGESA SPA intende assumere al fine di munire l’ente pubblico dell’orientamento dell’espressione consapevole del voto. Per questo i Capigruppo Consiliari di minoranza chiedono il rinvio della riunione del controllo analogo della Società Cogesa SPA prevista per domani 6 Giugno al fine di consentire ai consigli comunali dei Comuni soci di formare la volontà degli enti, necessaria ed insostituibile al fine di procedere all’adozione degli atti delle partecipate.

Nel contempo depositano istanza di convocazione di Consiglio Comunale in seduta urgente, in vista dell’annunciata assemblea dei soci del Cogesa SPA fissata per il 26 Giugno prossimo per l’adozione di modifiche statutarie e la nomina del direttore generale ed auspicano che il Presidente del Consiglio voglia assolvere alla richiesta contemperando la data dell’adempimento straordinario che la Società partecipata intende adottare”. (h. 18,00)