Sulmona: ora arriva “Radio Iperbole”,il progetto del Polo Scientifico

Sulmona, 19 gennaio- Un incontro tra le rappresentanze di genitori, studenti e docenti per ribadire i valori dello stare insieme, sebbene a distanza, e dell’impegno sociale e civile. Nella giornata di incontro festoso, un evento nell’evento: la presentazione di ”Radio Iperbole”, la radio web del Polo Scientifico tecnologico. Un veicolo di informazioni, un luogo di dibattito e di scambio di opinioni, un momento di pausa e di riflessione, uno spazio ludico e ricreativo in cui esprimere la propria creatività, in una città e in un territorio in cui i momenti di aggregazione e di condivisione sono iiormai rari e quasi inesistenti e i luoghi di incontro e di discussione assenti. Per rilanciare la partecipazione attiva e l’incontro sociale e “politico”.

Il nome ed i loghi, in continuità con l’esperienza del nostro giornale d’Istituto, ben sintetizza il messaggio del nostro Polo: armonizzare e fondere cultura umanistica e scientifica, “rompere” i canoni del conformismo perbenista ed urlare al mondo i nostri sì e no, con temerarietà ed autenticità!

A breve sarà pubblicato un palinsesto e la programmazione delle attività gestite direttamente dagli studenti.

Nella trasmissione di domani, in cui si intitolerà la sala a Pietro Mennea, campione olimpionico, “freccia del Sud”, ospiti illustri ed il prezioso contributo musicale di Francesco Mammola e di Antonella Bucci, due “glorie” del nostro territorio.