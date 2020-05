Sulmona: sindacati preoccupati per metodi assegnazione detenuti presso la Casa di Reclusione

Sulmona, 27 maggio- Con una una nota al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, per evidenziare una sorta di discriminazione subita in tempi di covid dalla Direzione del Carcere di Piazzale Vittime del Dovere i sindacalisti Oreste Leombruni (Osapp), Mauro Nardella (UIL PA PP), Francesco Tedeschi (CISL FNS), Giuseppe Mazzagatta (USPP) e Reinaldo Ficorilli (CNPP) si dicono ” esterrefatti ed alquanto preoccupati per i metodi ultimamente utilizzati nell’assegnazione di detenuti presso la Casa di Reclusione di Sulmona”.

“Due degli ultimi detenuti conferiti a Sulmona, affermano i rappresentanti sindacali, sono quelli che più ci hanno messo in condizione di opporci alle modalità utilizzate e per nulla rispondenti alla logica, evidentemente non attuata, di assegnare detenuti seguendo le indicazioni fornite dal protocollo anticovid.Il caso di un detenuto di media sicurezza non rientrante nella circuitazione propria dell’istituto peligno, arrestato e non accettato a quanto pare da ben 3 altri istituti di pena regionali poichè ritenuto presunto positivo al covid-19, fa il paio con un altro detenuto addirittura tradotto dalla Casa Circondariale di Ariano Irpino, in netta e chiara controtendenza, quindi, rispetto alle indicazioni fornite in materia di spostamento tra differenti Regioni.Ci si chiede, inoltre, -rincarano Leombruni, Nardella, Tedeschi, Mazzagatta, Ficorilli- stante la caratteristica del detenuto assegnato (in preda, tra le altre cose, ad un evidente decadimento psichiatrico e già autore, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto sulmonese (vedasi la situazione critica avutosi presso pronto soccorso la sera di domenica ), di gravi disordini obbligatoria e non facoltativa quando si interviene negli spostamenti da un istituto ad un altro.), se addirittura non sia stata effettuata la richiesta pratica pre triage. La richiesta di chiarimenti ci sembra il minimo che si possa avanzare all’Amministrazione, –continuano i dirigenti del cartello unitario– per cercare di capire le motivazioni che abbiano portato, chi di competenza, ad agire nei modi sopra indicati”. (h. 14,30)