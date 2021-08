Sulmona, onorificenza a Giberto Malvestuto

Sulmona, 22 agosto– Al Consiglio Comunale del 18 agosto è stata approvata la delibera per l’onorificenza a Gilberto Malvestuto, che avrà luogo giovedì 2 settembre 2021, in occasione dei suoi cento anni compiuti quest’anno e per ringraziarlo di quanto ha speso nel combattimento con la Brigata Maiella, per liberare l’Abruzzo e l’Italia.

Gilberto ha lasciato una testimonianza personale, nel libro autobiografico “Sulle ali della Memoria per non dimenticare” pubblicato nel 2010, a cura della Amministrazione Provinciale dell’Aquila. Un libro che si sofferma soprattutto sulla sua esperienza di vita durante la guerra e il suo impegno nella Resistenza, ma descrive sinteticamente e poeticamente frammenti di vita dalla nascita, avvenuta il 17 aprile 1921 a Sulmona, all’arruolamento alla Brigata Maiella, avvenuto a Recanati, col grado di sottotenente, assegnato al comando della Sezione Mitraglieri della Compagnia Pesante Mista. Pagine iniziali in cui descrive meravigliosamente il rapporto con la donna che sarà sua moglie, Leda Comitis, che aveva conosciuto nel 1940 nella scuola delle Magistrali inferiori di Sulmona. Ne parla con queste parole, “Fu una voce che si tradusse in momenti di particolare attenzione per me… Ci univa la comunanza degli stessi ideali politici e culturali, che lei aveva ereditato dai propri genitori e dal nonno materno Filippo De Felice, noto antifascista…Non mi è difficile poter affermare che la mia partecipazione alla lotta di liberazione ebbe le sue radici profonde e storiche an he sul terreno della comunanza affettiva”. Ma, la ricorda spesso nelle pagine del diario, come se ne sentisse la vicinanza e l’affinità.

La parte più importante del libro è rappresentata dal suo diario di guerra: “la mia voce nella bufera, un frullar d’ali accarezzate dal vento”.

Un diario che ripercorre, data per data, parola per parola, la sua vita di sottotenente alla Brigata Maiella. La “Brigata Maiella” era nata a Casoli dal coraggio e dalla tenacia di Ettore Troilo il quale aveva spesso sentito apostrofare gli italiani dagli ufficiali alleati con termini dispregiativi: traditori, voltagabbana, ladri, ecc. La Brigata inizia la sua azione militare a fianco degli alleati il 5.12.1943.

Il comandante Troilo riesce ad ottenere, dal maggiore britannico Lionel Wigram, l’autorizzazione a costituire ufficialmente un reparto militare di volontari italiani sulla linea del fronte.

Così racconta Gilberto Malvestuto l’arrivo a Sulmona della Brigata Maiella e il suo arruolamento a Recanati.

“Attraversando il massiccio della Majella madre, di combattimento in combattimento, scese a Sulmona la leggendaria Brigata Maiella nella quale mi arruolai, a Recanati, con il grado di sottotenente, ed assegnato al comando della sezione Mitraglieri della Compagnia Pesante Mista. Presi parte con detta formazione ai furiosi combattimenti sostenuti in Romagna e in Emilia, per la liberazione di Monte Castellaccio, di Brisighella, Monte Mauro, Monte della Volpe, Monte della Siepe, sul Senio, sul Lamone, sul fiume Idice per la liberazione di Castel San Pietro e, all’alba del 21 aprile 1945, alla testa della mia sezione Mitraglieri integrata da un plotone della 1ª Compagnia Fucilieri, entrai, tra le primissime truppe liberatrici a Bologna che, intanto, era anche insorta contro le forze tedesche e fasciste poste in fuga precipitosa verso il Nord”

In una intervista rilasciata a Scalzitti, dopo la guerra, parla così di Sulmona occupata dai tedeschi:

“La città di Sulmona era stata invasa da numerosi contingenti militari tedeschi, che avevano anche il controllo spietato della popolazione civile per le esigenze della guerra, rigurgitava di militari sbandati che, affluendo dal fronte meridionale, risalivano la penisola come formiche impazzite; mentre nelle proprie viscere nascondeva migliaia di ex prigionieri alleati che dovettero condividere con la popolazione locale gli scarsi vettovagliamenti mai integrati a sufficienza (…) In questo quadro di fame, di superaffollamento, di oppressioni e rappresaglie spietate, deve essere valutata l’ importanza dell’ opera di soccorso agli ex prigionieri alleati, che per nove mesi, dal settembre 1943 al giugno 1944, i sulmonesi di tutte le condizioni sociali, con ogni mezzo, hanno organizzato ed aiutato. […] La vasta azione organizzativa per gli aiuti agli ex prigionieri alleati fu retta da valorosi uomini della Resistenza sulmonese..”

Il diario inizia con la data 19 novembre 1944. Comincia l’azione della Brigata da Laterina (Arezzo) verso il Nord Italia. Una serie di attacchi dati ai tedeschi e subiti da loro. Uno studio minuzioso delle varie situazioni di combattimento. Incontro con le guide di accompagnamento, obiettivi da raggiungere con rischi di morte e momenti di calma.

Dicembre 1944: caduta di Faenza, paese imbandierato. “Centinaia di bombe da evitare e morti da funerale. Arrivo dei polacchi per sostituirci e noi ci spostiamo per raggiungere posizioni più avanzate verso il nemico. Sto passando queste ore in piena malinconia. La nostalgia mi ha assalito… Penso alla fanciulla adorata e lontana che in questo momento solo la sua immagine che estraggo dal portafoglio mi fa rivivere vicina”.

Oscar Fuà, ebreo sulmonese, 17 anni, arruolatosi alla Brigata Maiella, muore il 4 dicembre 1944, caduto nella battaglia di Brisighella. Si era arruolato alcuni mesi prima, a Recanati, raggiunto un po’ a piedi e un po’ con automezzi da Sulmona, insieme ad altri volontari. Tutti giovanissimi.

Aveva comprato una cartolina con alcuni versi di Leopardi. Non era riuscito a spedirla alla sorella Giuseppina. Fu trovata nella tasca dei suoi pantaloni, quando era rimasto a terra. Ucciso da una raffica delle mitragliatrici tedesche. Come i 55 eroi della Brigata Maiella, nel sacrario di Taranta Peligna, morti per liberare l’Italia, Oscar Fuà ha incarnato e rappresenta l’ideale immortale della Libertà. La notizia della morte di Oscar fu portata alla famiglia da Stelio Consorte, che riconsegnò alcuni oggetti del ragazzo: una cartolina di Recanati, con alcuni versi di Giacomo Leopardi, non ancora spedita e indirizzata alla sorella Giuseppina; un portafoglio e un pezzo di stoffa dei suoi pantaloni.

Gilberto, nel suo diario, non riporta la disgrazia mortale di Oscar Fuà, anche se avvenuta nei luoghi dove si trovava anch’egli. Ne saprà e ne parlerà nel dopoguerra.

Anche della morte di Amleto Contucci, morto il 27.7.1944 non dice nulla nel suo diario. Come anche della morte di Renzo Sciore, tre sulmonesi arruolatisi alla Brigata Maiella.

La morte di Amleto Contucci viene riferita nei minimi particolari dal Diario storico della Brigata Maiella, stilato dall’ aiutante maggiore, Vittorio Travaglini:

«Il 27.7.1944 alle ore 8 i patrioti (Bianchi Giuseppe, Contucci Amleto e Prandini Antonio) del IX plotone, si portavano in esplorazione nella zona di S. Paterniano, da dove proseguivano sino alle adiacenze di Serra dei Conti. Nel ritorno, in prossimità di S. Paterniano, avvistavano in una casa parecchi tedeschi con mortai e cannoni. Provenienti dal sud di Montecarotto arrivarono nel frattempo, in motocicletta, una ventina di paracadutisti della Nembo che, lasciate le motociclette vicino al cimitero di Montecarotto, andarono ad unirsi a Bianchi e tutti insieme iniziarono una violenta sparatoria contro i tedeschi, i quali risposero con qualche raffica e dopo qualche minuto con un violento fuoco di artiglieria e di mortai. Dopo 10-15 minuti il plotone della Nembo riprendeva le motociclette e si allontanava dal terreno dell’ azione. Il Bianchi, dopo qualche ora, decideva a sua volta di rientrare all’ accantonamento, ma a 150 metri dall’ ospedale un colpo di mortaio raggiungeva i tre uccidendo sull’ istante il Contucci, ferendo gravemente il Bianchi all’ addome e più leggermente il Prandini, il quale ultimo rientrava subito all’ ospedale perché si corresse in aiuto del Bianchi”. Trasportato all’ ospedale, Bianchi morirà il giorno successivo. Nel frattempo anche la salma di Amleto Contucci era stata recuperata».

Dal 1 gennaio 1945 e in particolare il 18 gennaio alle ore 15 partenza da Modigliana per il fronte, per la prima linea. Il diario non fa che descrivere le varie e terribili situazioni di combattimento. Con la data 1 febbraio 1945 Gilberto Malvestuto scrive: «Si ferma qui il mio “diario di guerra” scritto in uno stile telegrafico imposto dalle particolari fasi di una guerra di posizione. Ma proseguo nella narrazione storica degli eventi che si sono succeduti quando la guerra di posizione ha lasciato il posto alla guerra di movimento che va da me descritta sulla base dei miei ricordi personali, ma anche con la con la consultazione del “diario storico” della Brigata Maiella».

Nel febbraio 1945 la battaglia per liberare la Romagna e giungere a Bologna diventa l’obiettivo principale e di lotta per tutte le forze di liberazione, con i polacchi e gli alleati. Infatti il 21 aprile 1945, «la 1ª Compagnia Fucilieri ed il mio plotone mitraglieri ad essa aggregato, iniziano l’attacco per l’occupazione di Bologna. Con noi opera anche un plotone polacco della III divisione Carpazi. C’è la descrizione precisa di quanto avvenne quell’indimenticabile 21 aprile del 1945 e ricordato dall’Aiutante Maggiore Travaglini nel “diario storico” della Maiella:

Dopo 2 chilometri circa, la 1ª Compagnia con i mitraglieri in aggregazione – si porta sulla sinistra della via Emilia infrangendo ogni sporadico tentativo di resistenza del nemico. Occupato San Lazzaro di Savena ed oltrepassato il Savena prosegue sulla via Emilia rastrellando i campi adiacenti. A 2 chilometri da Bologna viene fermata da reparti celeri polacchi ed inglesi che vogliono sfruttare il successo così rapidamente ottenuto dalla Compagnia; ma questa reagisce anche con le armi e riesce ad entrare in Bologna, accolta entusiasticamente dalla popolazione.

Gilberto continua e presenta le sue osservazioni personali sulla liberazione di Bologna:

“La folla enormemente assiepata in via Rizzoli, in via Indipendenza ed altre parallele fino a piazza Re Enzo, piazza Maggiore e via Mazzini ed altre ancora, accoglie le prime truppe liberatrici con un entusiasmo indescrivibile. […] Facciamo fatica a camminare, all’ombra delle maestose Torri: la Torre degli Asinelli e la Garisenda, cariche di storia e gloriosa, sono mute testimoni di quella meravigliosa accoglienza riservata a noi della “Maiella”, che dal lontano nostro Abruzzo siamo giunti per portare il dono della fratellanza, della giustizia, della pace universale fra i popoli”.

Per la sua azione militare, Gilberto Malvestuto ha ricevuto numerose attestazioni di elogio, che ricorda lui stesso nel libro:

“A guerra finita, venni promosso Capitano dell’Esercito Italiano a titolo onorifico per aver ricoperto, durante la guerra di liberazione, ruoli di comando. Per la mia partecipazione alla lotta di liberazione nazionale mi è stata conferita la Croce di Guerra al Merito.

In data 27 dicembre 1983 mi è stata conferita anche l’onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, dall’allora capo dello Stato Sandro Pertini, il quale, già in data 25 luglio 1983 mi aveva conferito il Diploma d’onore di Combattente per la libertà d’Italia”.

Per la conclusione della Brigata Maiella, Gilberto riporta il testo del diario storico stilato da Vittorio Travaglini, Aiutante Maggiore della “Maiella”:

“Il 15.7.1945, il Gruppo, alle ore 7, parte da Castel San Pietro su colonna di automezzi per raggiungere Brisighella. La liberazione di Brisighella è gloria esclusiva del Gruppo: 16 caduti riposano nel suo cimitero e se numerosissimi sono i nomi delle località che costituiscono la storia del Gruppo, nessuno ha però forse tanto valore quanto quello di Brisighella …È stato naturale quindi che la conclusione della vita eroica del Gruppo si celebrasse a Brisighella, fra il popolo da esso liberato ed accanto ai sedici compagni che riposano nel suo cimitero. […]”

Nell’occasione del Consiglio Comunale, con l’adesione e l’accordo con la sindaca, Anna Maria Casini, sono stati consegnati ai singoli consiglieri due copie di libri, curati dalla associazione “Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail” riguardanti le storie dei prigionieri a Sulmona:

-John Verney, “Un pranzo di erbe”, Qualevita, Torre dei Nolfi 2014

-John Leeming, “Sempre domani”, Qualevita, Torre dei Nolfi 2018

Mario Setta