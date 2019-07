Sulmona: oltre le chiacchiere c’è il volto dell’ altra città

Nel pieno delle distrazioni estive fra caldo smodato e le feste legate alla Giostra la città si trova a fare i conti con la triste realtà. E’ questo il senso di un documento diffuso nelle ultime ore dai Consiglieri comunali Fabio Pingue e Maurizio Balassone che fra le diverse emergenze e criticità evidenziano il problema delle scuole e della ricostruzione. Poi il problema della politica di programmazione e gestione delle risorse umane dell’Ente. ” Senza infingimenti, questo è il quadro attuale ed è inevitabile osservare- scrivono- che questa esperienza di governo sta producendo danni nefasti per questo territorio e che le conseguenze graveranno sulla comunità per anni”

Sulmona,16 luglio- L’operazione di marketing con cui il Comune proclama roboanti risultati amministrativi si infrange contro la desolante realtà di fatti e numeri, così risicati da lasciare delusi e amareggiati come solo la pubblicità ingannevole è capace di fare.

“Scuole e ricostruzione post sisma- scrivono i Consiglieri comunali Fabio Pingue e Maurizo Balassone- sono le cartine di tornasole della distanza che separa la narrazione fantastica fatta dall’amministrazione e la dura realtà che i cittadini vivono sulla propria pelle.

Sulle scuole. E’ stata imbarazzante e controproducente la gestione della questione relativa alla Capograssi e all’Istituto De Nino Morandi, con cui il Comune, intervenendo a gamba tesa su un’operazione che la Provincia sembrava aver ormai risolto ha, di fatto, pregiudicato la possibilità di avere in attivo entrambe le scuole della città, in tempi utili per la riapertura. Un sogno sfumato ad un passo dal suo realizzarsi, che vedremo nei prossimi giorni con la risoluzione votata in Provincia come Caruso e la Casini troveranno una soluzione.

Sulla ricostruzione. Con altrettanto sconforto si devono leggere i dati relativi, in particolare, all’erogazione dei contributi. Basta un semplice confronto numerico per evidenziare come sotto l’assessorato di Angelone, in dieci mesi (dal primo marzo 2018 al 31 gennaio 2019) siano stati erogati 4 milioni di euro, mentre nei sei mesi successivi (dal primo febbraio 2019 ad oggi) siano stati erogati solamente cinquecentomila euro.

Alla situazione già critica si aggiunge un ulteriore problema, tutto interno al Comune. Per via della scelta, evidentemente sbagliata, di attingere a personale esterno che tarda ad arrivare, da gennaio il Comune è sguarnito del dirigente all’Urbanistica. Assenza pesante, che, in aggiunta all’imminente pensionamento dell’ingegner D’Eramo, determinerà sostanzialmente il completo stallo del settore dei lavori pubblici e dell’edilizia in città.

Senza infingimenti- si legge ancora nel documento- questo è il quadro attuale ed è inevitabile osservare che questa esperienza di governo sta producendo danni nefasti per questo territorio e che le conseguenze graveranno sulla comunità per anni. Non ne scriviamo per essere facili Cassandre, ma perché all’interno di questa esperienza consiliare è necessario distinguere chi è evidentemente incapace (o disinteressato) ad un’azione di governo improntata al bene comune, a cui sopperisce in maniera eccelsa con vuoti slogan e muscoli di esercizio violento del potere”.