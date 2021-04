Sulmona: Ok Comune ad altri due progetti PUC

Sulmona, 20 aprile– Prosegue il lavoro per l’attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel Comune di Sulmona, capofila dei Comuni d’ Ambito Sociale Distrettuale Ecad 4 Peligno. “Sono stati attivati altri due progetti, deliberati dalla Giunta, che riguardano, nello specifico, il servizio di guardiania e il potenziamento dei servizi museali, che si renderanno utili in vista delle prossime riaperture previste anche per i musei cittadini.

Saranno interessati circa dieci percettori del reddito di cittadinanza, i quali, dopo le verifiche mediche preventive obbligatorie per legge, supporteranno e integreranno le attività ordinariamente svolte dagli uffici dell’ente, non sostituendoli, ma affiancandoli temporaneamente. Quattro saranno operativi nei musei e sei nella guardiania nelle diverse sedi comunali” afferma il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Marina Bianco, che aggiunge: “Continua lo sforzo dell’amministrazione per dare attuazione a una norma che consente ai beneficiari del reddito di cittadinanza di dedicarsi ai lavori di pubblica utilità per la collettività, con lo scopo di ridare loro dignità e di un reinserimento nel mondo del lavoro”.