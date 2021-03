Sulmona: oggi torna a riunirsi il Consiglio comunale

Sulmona, 10 marzo- Torna a riunirsi questa mattina ( ore 10) il Consiglio comunale di Sulmona.L’Assise civica si riunirà in modalità “mista” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio comunale 2/2020: sia in presenza, nell’aula consiliare, sia su piattaforma Zoom. Sarà possibile seguire la seduta del Consiglio comunale in streaming su Sulmona.All’ordine del giorno dei lavori, tra l’altro, la modifica gruppi consiliari e commissioni consiliari permanent ; la Convenzione Servizio di Tesoreria Comunale 2021/2025;Convenzione tra la Provincia di Pescara e il Comune di Sulmona per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario Generale.L’Asse,blea si dovrà anche occupare del problema dei debiti fuor bilancio e di alcuni altri provvedimenti