Sulmona: oggi secondo appuntamento con il Festival Frequent(I)Azioni “Popanz”,

Sulmona, 25 agosto– C’era una volta ….e ci sarà anche questa estate, un grande palcoscenico, al centro di un cotile, dove danza sulla scena Cenerentola mentre Giannino fate e streghe; gnomi e folletti affolleranno i boschi

dell’immaginazione; giullari e saltimbanchi si inchineranno tintinnando alla corte di re e regine; mimi e cantastorie voleranno verso la seconda stella a sinistra strimpellando strane canzonette, proprio mentre Hansel

e Gretel si smarriranno tra la marionette che sbatacchiando mani e testa sul bordo del teatrino . E attoniti i bambini sgraneranno gli occhi e rideranno, mentre gli adulti di nascosto sogneranno all’alzarsi del

sipario del Festival di Teatro ragazzi Frequent(I)Azioni.

Frequent(I)Azioni è un progetto di promozione culturale e teatrale che quest’anno, dedicheremo ai 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. Quella di quest’anno sarà l’occasione per dar vita ad una grande festa fatta di spettacoli, mostre, letture animate dedicate al Grande Gianni. Daremo vita ad progetto teatrale, a un’iniziativa speciale, anche per valorizzare la memoria del legame tra lo straordinario scrittore e il nostro pubblico e per puntare l’attenzione, ancora una volta, sul valore culturale, sociale ed educativo della sua opera.

Martedi 25 AGOSTO 2020

Ore 10.30

Laboratorio di letture animate Laboratorio Rodari “Il Pianeta della

Fantasia”

FAVOLIAMO insieme … a Gianni Rodari

Ore 18.00

Compagnia TEATRABILE l’Aquila

“STORIA PAUROSA DI GIOVANNIN SENZA VOCALE”

con Alessandra Tarquini e Marco Valeri. Oggetti scenici di Tiziana

Terchi Nocentini

Burattini di Marcello Salvatore Regia, musiche e drammaturgia di

Eugenio Incarnati.

Ma come si chiama l’eroe senza paura? Giovannino o Giovannina? …e tu dì

Giovannin, senza la vocale finale, così facciamo prima! Una storia

famosissima (eppure un pò tralasciata), piena di personaggi che

vorrebbero far paura, ma… altro non riescono a fare che farci ridere a

crepapelle…Tutto grazie a Giovannin senza paura, che rappresenta tutti,

ma proprio tutti tutti. E alla fine ce ne andiamo sorridenti felici e

contenti per aver capito che i mostri nascosti si possono sconfiggere

con una canzone, una filastrocca ed una risata… ma prima! Sconfiggiamo

il mostro!

Ore 19 Spazio incontri Incontro con il regista Eugenio Incarnati