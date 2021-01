Sulmona: oggi riunione del Consiglio comunale

Sulmona, 15 gennaio- Tornerà a riunirsi oggi, con inizio alle ore 15, il Consiglio comunale di Sulmona in modalità ‘mista ‘ sia in presenza, nell’aula consiliare, sia su piattaforma Zoom. Sarà possibile seguire la seduta del Consiglio comunale in streaming su Sulmona.Civicam al seguente link https://sulmona.civicam.it/live18-Consiglio-Comunale-29 All’ordibne del gionro dei lavori Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;Regolamento Volontariato Civico;Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili Regolamento per istituzione e tenuta Albo per affidamento di servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici di valore inferiore a € 100.000,00.

L’Assemblea dovrà poi discutere di due interreogazioni riguardanti: Situazione riscaldamento Scuola Media G. Capograssi; Interrogazione: Ricavi da concessione a fini pubblicitari del Comune di Sulmona – ricognizione spazi, tariffe, entrate ed investimenti