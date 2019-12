Sulmona, oggi al Caniglia spettacolo dedicato al balletto russo

Sulmona, 26 dicembre– Come da tradizione il pomeriggio di Santo Stefano, anche oggi giovedì 26 dicembre, sarà dedicato al balletto. Sul palco del Teatro Caniglia, per la stagione della Camerata Musicale Sulmonese, alle 17.30, si esibirà il Balletto Accademico Statale Russo, presentando l’avvincente repertorio di danze russe. Uno spettacolo ricco di suggestioni, in cui la storia e la tradizione russa rivivranno attraverso vivaci scenografie, sorprendenti costumi tipici e musiche coinvolgenti. Uno spettacolo assolutamente unico che consentirà al pubblico del Caniglia di ammirare da vicino il caleidoscopico alternarsi di ritmi ed emozioni.

Il balletto fa parte del complesso Accademico Statale Russo “ Popov” di Ryazan fondato nel 1932 e del celebre Ensemble “Sud della Russia”. Inizialmente collaborava con il coro e, a partire dai primi anni ’50 del secolo scorso, ha iniziato ad avere una propria attività indipendente. Il suo primo direttore fu Georgy Golovanov. In questo periodo ha messo in scena diverse danze, ma soprattutto ha migliorato le abilità dei ballerini e creato un corpo di ballo. Il nome del balletto è tuttavia associato al nome di Mikhail Kruglikov che ha creato danze e miniature di balletto per tre decenni e tuttora in repertorio: “Sekirinsk”, “Skopinsky”, “Mikhailovsky” e molte altre.

Negli anni ’80, la guida fu affidata a Boris Sokolkin. In questi anni ha messo in scena meravigliose danze basate sul folklore della regione di Ryazan – “Kadomskie Pictures” e “Shatskaya”, che ancora oggi sono accolte con entusiasmo dal pubblico. Negli ultimi sei anni, l’Artista Emerito della Federazione Russa, Nikolai Shichkin, ha notevolmente ringiovanito ed ampliato il corpo di ballo e prodotto nuove produzioni coreografiche.(h.8,30)