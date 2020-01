Sulmona: odg di Ramunno su bonus facciate

Sulmona, 3 gennaio– Nello scorso Consiglio comunale del 30 Gennaio ho portato un ordine del giorno che mira a incentivare lo sfruttamento del Bonus Facciate contenuto nella legge di Bilancio 2020 nell’art.25. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare i cittadini sull’opportunità che rappresenta il Bonus Facciate soprattutto in una città come Sulmona. Lo riferisce oggi il Consigliere comunale di Sulmona Andrea Ramunno – Nello scorso Consiglio comunale del 30 Gennaio ho portato un ordine del giorno che mira a incentivare lo sfruttamento delell’art.25. L’obiettivo è quellosoprattutto in una città come Sulmona. Lo riferisce oggi il Consigliere comunale di Sulmona

“La legge di bilancio- spiega Ramunno- approvata prevede il recupero del 90% come credito di imposta ed è necessario che anche i comuni facciano la loro parte per permettere ai privati di sfruttare al massimo questo bonus. Sono frequenti purtroppo nella nostra città casi di crolli e incuria soprattutto nel centro storico. L’ordine del giorno oltre all’obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini, ha quello di prevedere la riduzione o esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico per chi programma interventi edilizi, sia in centro che in periferia, utilizzando il bonus e rispettando delle linee guida che emaneranno gli uffici.

L’ultimo punto dell’ordine del giorno punta invece a stimolare gli uffici competenti del comune di Sulmona a snellire i procedimenti per l’approvazione dei progetti e l’eventuale richiesta di pareri ad organi superiori. L’edilizia soprattutto nel nostro territorio ha rappresentato in passato un volano importante sia a livello occupazionale che a livello economico e queste misure possono essere utili, se sfruttate adeguatamente, per permettere una boccata di ossigeno al settore dell’edilizia e di conseguenza all’economia cittadina. Grazie a chi ha supportato l’ordine del giorno e grazie all’assessore Luigi Biagi per aver accolto la proposta”. (h. 14,30)