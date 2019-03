Sulmona: nuovo padiglione carcere pronto per il 2020. Parola di Nardella (Uil)

Sulmona, 4 marzo- Proseguono a ritmo serrato i lavori per la costruzione del nuovo padiglione penitenziario in quel del carcere di piazzale vittime del dovere.I primi moduli prefabbricati sono arrivati presso la struttura e presto saranno montati.Entro Luglio dovrebbero completarsi le operazioni della loro posa in opera salvo poi passare alla fase di completamento.L ha annunciato oggi in una nota il Segretario generale territoriale UIL PA Polizia Penitenziaria Mauro Nardella.

“Entro la metà del 2020 – spiega ancora Nardella-dovrebbe essere pronta quella che sarà una struttura avveniristica e capace di ospitare, secondo i parametri imposti dalla sentenza CEDU, ulteriori 200 detenuti.Cauta soddisfazione esprimo per quella che, se sfruttata al meglio, consentirà a non meno di 40 operatori penitenziari, oltre a tutti i neo vice ispettori di stanza al supercarcere cittadino e per i quali la UIL si augura la loro permanenza in sede, di giungere in terra peligna l’auspicio è che l’Amministrazione penitenziaria prenda atto della disponibilità della città di Sulmona ad “accettare” centinaia di detenuti in più purché ne guadagni in termini demografici e istituzionali.

Non sarebbe male, a tal proposito, prevedere la rivisitazione in positivo delle piante organiche anche degli altri corpi di polizia atteso che maggiorata sarà la presenza di trasferimento di detenuti e di familiari degli stessi per via della loro chiamata ai colloqui settimanali.Va da sé che anche il restante corpo istituzionale cittadino ( vedasi mantenimento nonché potenziamento del tribunale ad esempio) non potrà non tenere conto di ciò.

Invitiamo quindi tutti gli attori protagonisti della scena amministrativa cittadina a prenderne atto e a far propria una realtà che, se impostata bene, potrà portare un respiro demografico ed economico ad una città che tutto merita fuorché quello di continuare a vivere uno stillicidio di continue privazioni” (h,17,30)