Sulmona  nuovo Ospedale,ora ci siamo

L’inaugurazione è prevista per il prossimo 10 dicembre- E’ il primo antisimico in Abruzzo. E’ grande diecimila metri quadrati e si sviluppera in tre piani ( oltre al seminterrato) e la nuova struttura è costata circa 20 milioni. Ma non è tutto. Arriveranno anche altri dieci milioni per la ristrutturazione ala nuova,demolizione ala vecchia, sistemazione aree esterne, costruzione nuove centrali tecnologiche e natuarlmente le elisuperficie per elicotteri del 118-

Sulmona, 25 novembre- Salvo imprevisti dell’ultima ora il nuovo Ospedale di Sulmona verrà inaugurato ufficialmente il prossimo lunedì 10 dicembre Quindi fra quindici giorni.La notizia cirocola con insistenza da qualche ora è stata anticipata anche in un servizio questa mattina dal quotidiano on line Abruzzo web e attende ora di essere solamente ufficializzata. Davvero un bel regalo per la nostra città ed il territorio e conferma l’impegno piu’ volte manifestato,anche di recente, dall’Assessore regionale alla Sanità Silvio Paolucci e smentisce con i fatti i soliti brontoloni che in questa città non mancano mai.

Il nuovo ospedale di Sulmona è il primo totalmente antisismico in regione, realizzato con la formula del partenariato pubblico-privato (leasing in costruendo) e realizzato in acciaio, grande 10 mila metri quadrati, ‘spalmati’ su un seminterrato e 3 piani. L’ospedale mantiene la dotazione di 160 posti letto, di cui 126 ubicati nel nuovo fabbricato.

I lavori per la realizzazione della nuova struttura si sono conclusi il 25 settembre e sono durati appena 2 anni e mezzo. Il fabbricato è costato circa 20 milioni di euro, erogati dal partner privato, il raggruppamento d’imprese Inso Spa (Firenze) ed Edilfrair (L’Aquila). Ulteriori 10 milioni saranno stanziati per la riqualificazione dell’ala nuova, la demolizione della vecchia, sistemazione delle aree esterne, nuove centrali tecnologiche ed elisuperficie per gli elicotteri del 118.(h.14,00)