Sulmona: nuovi orari per i servizi demografici a Palazzo San Francesco

Sulmona, 14 ottobre- Nuovi orari per i servizi Demografici al piano terra di Palazzo San Francesco. "In questo periodo complesso di emergenza sanitaria, è stato necessario apportare una differenziazione dell'accesso ai servizi demografici con un'affluenza controllata e scaglionata, al fine di evitare assembramenti tra i cittadini che si recano presso gli sportelli e negli uffici stessi e lunghe file all'aperto, che con l'arrivo della stagione invernale sarebbero sgradevoli per chi è in attesa. Abbiamo deliberato nella seduta di Giunta di ieri la rimodulazione delle prestazioni fornite dai servizi demografici con decorrenza immediata fino al 31 gennaio prossimo, che riguardano il servizio elettorale e il servizio anagrafe (cambi di residenza, certificazioni, autentiche e copie conformi), e quello inerente la carta d'identità elettronica, che dovrà avvenire su appuntamento, mentre sarà sempre garantita per le urgenze di carattere sanitario o di viaggio l'emissione di carta di identità cartacea.

Saranno previsti solo per appuntamento sia il servizio anagrafe riguardante cittadinanze, il procedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis di cui alla circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 8 aprile 1991 (nelle modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30/03/2018), le dichiarazioni anticipate di trattamento e i passaggi di proprietà, sia il servizio di stato civile per le pubblicazioni di matrimonio, le dichiarazioni di unione civile, i matrimoni, le unioni civili, separazioni, divorzi e riconciliazioni. Saranno garantiti nelle modalità già in essere i servizi relativi alle nascite ed ai decessi”. Lo annuncia l’assessore ai Servizi Demografici Luigi Di Cesare, il quale precisa “Si tratta di servizi importanti che necessitano di particolare attenzione, pertanto sarà mia premura vigilare personalmente sulla situazione, per andare incontro alle esigenze del cittadino in questo momento così particolare che stiamo vivendo, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza anticovid e un servizio efficiente”.

Di seguito nuovi orari:

SERVIZIO ANAGRAFE ( Cambi di Residenza, Certificazioni, Autentiche e Copie conformi) – SERVIZIO ELETTORALE

Il Lunedi e il Giovedi (solo il pomeriggio) dalle ore 15.30 alle 17.15, il Martedi, Mercoledi e Venerdi (solo la mattina) dalle 9 alle 12.

SERVIZIO ANAGRAFE (Carta di identità elettronica – su appuntamento). Sarà invece sempre garantita per le urgenze di carattere sanitario o di viaggio l’emissione di carta di identità cartacea:

Il Lunedi e Giovedi (mattina e pomeriggio) dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.15, il Mercoledi (solo la mattina) dalle 9 alle 12.

I numeri di telefono per gli appuntamenti:

SERVIZIO ANAGRAFE -RESIDENZA- 0864 242249

SERVIZIO ANAGRAFE -CARTA D’IDENTITA’- 0864 242253

SERVIZIO ELETTORALE 0864 242247

STATO CIVILE 0864 242 203

In alternativa

Responsabile dei Servizi: 0864 242261

E’ possibile telefonare tutti i giorni preferibilmente dalle 12 alle 14